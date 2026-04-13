Elecciones generales: JNJ aprueba investigación preliminar contra jefe de ONPE, Piero Corvetto

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, deberá responder ante la Junta Nacional de Justicia luego que se aprobara el inicio de una investigación preliminar contra su persona. Así lo indicó la entidad a través de un comunicado asegurando que el funcionario sería el principal responsable de la no llegada de material electoral a los locales de votación de Lima Sur que no pudieron votar durante el 12 de abril.

Aprueban investigación preliminar contra Piero Corvetto

En el escrito emitido por la JNJ, se dio a conocer que la decisión de investigar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se a tomó por unanimidad luego que se llevara a cabo un Pleno Extraordinario este lunes 13 de abril.

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia ya se había pronunciado este domingo solicitando que se diera a inicio a una investigación contra Piero Corvetto, la cual finalmente se aprobó. A su vez, también se acordó solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado lo que fue el proceso para ratificar al funcionario al frente de ONPE.

Según precisaron, este documento será clave para sacar adelante este procedimiento fiscalizador el cual se encuentra dentro de sus competencias constitucionales. Además, garantizaron el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas.

"La Junta Nacional de Justicia, como organismo constitucional autónomo, reafirma su respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú, al Estadio de derecho y al orden democrático, pilares fundamentales para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana", expresaron.

JNJ aprueba investigar a Piero Corvetto, jefe de ONPE.

Se someterá a las investigaciones necesarias

Es importante precisar que el propio Piero Corvetto ofreció disculpas a todo el Perú y dejó en claro que se someterá ante cualquier tipo de proceso en su contra ya que respeta las funciones de las entidades fiscalizadoras.

"Respecto a mi permanencia en el cargo, yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se plantean en el ámbito que se planteen. En la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo, nosotros como funcionarios y yo como autoridad, estamos sometidos a la JNJ, la Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial", contó este último domingo.

De esta manera, la Junta Nacional de Justicia aprobó por unanimidad el inicio de una investigación preliminar contra Piero Corvetto por las irregularidades presentadas durante las elecciones generales 2026.