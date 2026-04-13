Elecciones 2026: Ciudadanos llegaron a la I.E. Lara Bonilla, de Lurín, y forman filas a la espera de ejercer su voto

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ciudadanos llegaron hasta exteriores de la Institución Educativa Lara Bonilla, ubicada en el distrito de Lurín, y forman filas para poder ejercer su voto tras la ampliación de las elecciones 2026 por parte del Jurado Nacional de Elecciones ante la no instalación de mesas de sufragio ayer.

Votantes acuden a la I.E. Lara Bonilla para sufragar

Este lunes 13 de abril una gran cantidad de ciudadanos que no pudieron sufragar el último domingo en las elecciones 2026 se apersonaron hasta exteriores de la Institución Educativa 7098 Rodrigo Lara Bonilla, localizada en Lurín, para que ejerzan su derecho cívico.

Un equipo de Exitosa pudo conocer que algunos electores llegaron desde temprano y procedieron a formar filas ante la espera de votar a las 7 de la mañana. Se les ha indicado que van a poder ingresar al centro educativo.

Además, se ha señalado de manera preliminar que las cédulas y el resto del material electoral se encuentra en el interior del local de votación. Asimismo, se evidenció que al promediar las 7:04 a.m. llegaron observadores de la OEA y de la Unión Europea ,quienes son los encargados de elaborar un informe final tras supervisar el desarrollo de los comicios.

Cabe señar que hay personal militar que se viene encargando de la recepción de todos aquellos que se apersonan al colegio Rodrigo Lara Bonilla que, recordemos es uno de los 13 locales de sufragio que se vieron afectadas por la no instalación de mesas de sufragio.

"Ayer estaba esperando desde temprano aquí en la cola dijeron que a las 8:00 a.m. iba a empezar (las votaciones), luego a las 11:00 a.m. y nunca llegó. Al mediodía, después a las 2 de la tarde y tampoco estábamos esperando con tremendo calor, hasta las 4:00 p.m. y se pronunciaron de que no iba a haber elecciones", declaró un elector a nuestro medio.

Más de 63 mil personas se quedaron sin votar

Tras el retraso en la instalación de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima Metropolitana, ayer domingo 12 de abril se suspendieron las votaciones. Frente a esta problemática, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pronunció mediante una conferencia de prensa para informar que la causa de ello fue la ausencia de material electoral.

"No se logró a 15 locales de votación de Lima 3 en el distrito de San Juan de Miraflores, 7 en Lurín, 5 en Pachacamac, no se instalaron 211 mesas de sufragio, lo que ha tenido un impacto en 63 mil 300 electores", refirió.

Luego de cancelarle la votación ayer en sus instalaciones, ciudadanos se apersonaron a la I.E. Lara Bonilla para cumplir con su derecho cívico tras la extensión de las elecciones 2026 por el JNE ante la no instalación de mesas de sufragio.