JNE proclamaría resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez entre el 3 y 7 de julio

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Todo hace indicar que quedan pocos días para que se conozca oficialmente los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Esto, luego que el vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, comentará, en exclusiva para Exitosa, que la proclamación se dará entre el viernes 3 y el martes 7 de julio.

Proclamarán resultados en los próximos días

Durante la charla con Nicolás Lúcar, el integrante del JNE señaló que aún hay cuestiones que se deben subsanar a raíz de las impugnaciones presentadas y el pedido de una segunda revisión de las actas de mesas del Perú y del extranjero. Una vez culminado este proceso, la documentación será devuelta a ONPE dando por concluido su labor.

"Quedan 114 actas que devolver a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Son 107 nacionales y siete extranjeros y con eso terminaríamos por eso se tiene pensado la proclamación de resultados entre el 3 y 7 de julio", indicó.

Respecto a la demora de casi un mes para conocer al próximo presidente o presidenta de la República, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones aseguró que el recuento de votos de diferentes mesas de votación dilató más de la cuenta la proclamación de resultados.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVA | En exclusiva con Exitosa, Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se realizaría entre el... pic.twitter.com/EfzQTMcHIH — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Según precisó, este procedimiento fue recientemente incorporado luego que se modificara la normativa electoral antes de la segunda vuelta. Además, el propio Pleno de la entidad ordenó el recuento en otros puntos para así despejar cualquier indicio de irregularidad.

"Hay que entender que nuestra normativa electoral ha sido modificada con la incorporación del recuento de votos y el Pleno, en algunas decisiones, también ha señalado de que se debe realizar el recuento de votos en algunos casos donde los JEE no habían dispuesto el recuento de votos por lo que se tiene que hacer y luego proclamar los resultados descentralizadamente", añadió.

Jurados Electorales Especiales proclamarán resultados descentralizados

En esa misma línea, Valdivia señaló que los más de 60 Jurados Electorales Especiales en el Perú iniciarán la proclamación de sus resultados para avanzar de acuerdo a lo estimado. Posteriormente, la oficina central hará lo propio dando a conocer finalmente a quien dirigirá las riendas del país por los próximos 5 años.

De esta manera, Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial se dará entre el 3 y 7 de julio, es decir a un mes de que se llevara a cabo los comicios.