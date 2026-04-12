Fuerza Popular exige extender votación hasta el lunes 13 de abril por fallas logísticas de la ONPE

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de una jornada marcada por incidencias logísticas, el partido Fuerza Popular emitió un comunicado en el que exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extender el horario de votación hasta este lunes 13 de abril.

La agrupación sostiene que miles de ciudadanos se quedaron sin sufragar debido a la falta de material electoral, demoras en la instalación de mesas y locales que no abrieron en distintos puntos de Lima.

Peruanos se quedaron sin votar

Bajo el título "El derecho al voto es sagrado", Fuerza Popular denunció que las deficiencias logísticas afectaron directamente la participación ciudadana. Aunque la ONPE dispuso una ampliación del horario hasta las 6:00 p.m., el partido considera que esta medida fue insuficiente para compensar las fallas.

"Los ciudadanos no pueden ser quienes paguen el precio de la ineptitud del Estado. Sea cual fuera la razón (que se deberá investigar y castigar) por la cual no se llegaron a abrir los centros de votación cuestionados", proclama el comunicado.

La organización política pidió que se habiliten los locales que no lograron instalar sus mesas y que se garantice una votación complementaria, de ser necesario, para asegurar que ningún ciudadano quede excluido.

El derecho al voto es sagrado.



Exigimos extender el horario de votación hasta mañana para habilitar los locales que no aperturaron las mesas por falta de material. pic.twitter.com/HTgmnuhrVF — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) April 12, 2026

"Esto no se trata de una multa"

Minutos después de difundirse el comunicado, la propia candidata Keiko Fujimori, exhortó lo exigido, criticando a su vez la que la ONPE use, según su criterio, la exoneración de la multa como forma de apaciguar el malestar ciudadano en los centros de votación que suspendieron el sufragio ante la falta del material electoral.

"Yo estoy en desacuerdo cuando señalan que se les facilitará [a los electores] para que no paguen su multa. Esto no es acerca de una multa, es acerca de ir a votar por los candidatos a diputados y senadores que los ciudadanos tienen el derecho a hacer", exclamó en conferencia.

La líder fujimorista también señaló que, en caso de no poder extenderse el sufragio hasta este lunes, podría darse hasta la noche de este domingo, pedido que espera que sea acogido para que los más de 60 mil electores que no pudieron votar puedan ejercer su derecho ciudadano.

El pedido de Fuerza Popular se suma a las críticas de otros partidos que cuestionaron la capacidad logística de la ONPE en estas elecciones. Para la agrupación, ignorar las fallas afectaría la legitimidad y transparencia del proceso, además de vulnerar la igualdad de condiciones entre los votantes.

El desenlace será clave para asegurar la confianza ciudadana en un proceso decisivo para el futuro político del país.