Más de 50 oficinas consulares han replegado actas y votos a la ONPE: Material electoral llegaría este jueves

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo Carranza, indicó que más de 50 oficinas consulares han replegado actas y votos hacia la ONPE. En ese sentido, estimó que el material electoral podría llegar completamente al Perú este jueves 16 de abril.

Material electoral llegará desde oficinas consulares

En primer lugar, saludó la respuesta que han tenido con los connacionales para acudir a los comicios durante la jornada electoral del domingo 12 de abril. Al respecto, aseguró que se ha superado el porcentaje estimado de votantes el cual bordearía el 40%. "Demuestra el compromiso de los peruanos en el exterior", subrayó.

"Hemos hecho uin esfuerzo especial para desplegar todo el material a tiempo, todas las mesas se abrieron. Hay dos excepciones una en Macedonia y otra en Ghana en la ciudad de Acra, en una mesa de 9 y otra de 14 electores, pero no tiene mayor impacto", señaló.

En general, sostuvo que ha sido "muy satisfactorio" observar que en algunas ciudades como Barcelona y Madrid, en España, las eelcciones se convirtieron "en una fiesta democrática". "La han acompañado de cultura, gastronomía, de bailes, etcétera", añadió Bravo Carranza.

Con respecto a la entrega de las actas de votación afirmó que se encuentran en la etapa del repliegue electoral que ya están llegando al Perú. Reveló que esta mañana arribó un avión con más de una tonelada con todos los votos y las actas de Santiago de Chile lo que ha significado "una tarea muy importante"

"Ya tenemos más de 50 oficianas consulares que han replegado todo el material electoral, entendiéndose por ello tanto las actas como los votos. Eso ya está en poder de la ONPE, ha sido trasladado de manera segura con protección policial acá en el Perú con la cooperación de la Policía, Aduanas y Migraciones han dado facilidades para esto fluya rápidamente, esperamos poder tener todo listo para el jueves de madrugada", refirió.

Rafael López Aliaga lidera votos en el exterior

Hay que mencionar que de acuerdo a las cifras emitidas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga es quien se encuentra en primer lugar en las votaciones al 17.538%

Los connacionales han apoyado al aspirante a la presidencia del Perú hasta tal punto de obtener, por el momento, 16 702 votos a su favor lo que representa un 29.178% de votos válidos.

Como vemos, de acuerdo al director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo Carranza más de 50 oficinas consulares han desplegado actas y votos hacia la ONPE y el jueves 16 de abril culminará de llegar al país todo el material electoral.