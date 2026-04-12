Jorge Nieto acusa a empresa que falló en material electoral de trabajar bajo gestión de López Aliaga en Lima

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A la salida de su local partidario, el candidato presidencial, Jorge Nieto, lanzó una fuerte acusación respecto a la empresa Gálaga, responsable del material electoral estas elecciones, y su supuesto vínculo con la gestión en la MML de Rafael López Aliaga.

Nieto responsabiliza a quien contrató a la empresa Gálaga

Este domingo 12 de abril, el desarrollo de la jornada electoral de las Elecciones 2026 se vio gravemente afectado desde su inicio luego de que se reportaran demoras importantes y problemas logísticos en centros de votación de SJM, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

En consecuencia, 15 locales ubicados en estos sectores no recibieron material electoral a tiempo, lo que impidió la instalación de cientos de mesas de sufragio.

Luego del inicio de la publicación de los resultados electorales oficiales en la web de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la ampliación de las votaciones hasta este lunes 13 de abril. De esta forma, los 63,300 electores que quedaron fuera podrán sufragar.

Al respecto, en declaraciones a la prensa esta noche, el candidato del Buen Gobierno ofreció una perspectiva distinta a otros de sus contendores, buscando dirigir el enfoque de la responsabilidad de este grave problema a quien haya contratado a la empresa Gálaga.

En ese sentido, Nieto señaló que esta tiene antecedentes relacionados a la gestión municipal en la comuna limeña, cuando López Aliaga aun era alcalde. Por ello, exigió explicaciones.

"¿Quién es responsable de haber contratado a la empresa? Porque los antecedentes de la empresa están allí. No solamente trabajó con la Municipalidad (de Lima) bajo la conducción del señor López Aliaga, sino que también tiene un historial de contratos no cumplidos perfectamente con el Estado, de modo que nos tienen que explicar", sostuvo Nieto.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El candidato presidencial Jorge Nieto se mostró confiado de pasar a la segunda vuelta electoral. Además, señaló que la empresa encargada del traslado del material electoral habría trabajado con la municipalidad de Lima durante la gestión de Rafael López... pic.twitter.com/g0oRhE2EAy — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2026

Transparencia pide a la ONPE suspender publicación de resultados

Mediante una conferencia de prensa, el presidente de la organización, Álvaro Henzler, compartió el sentimiento de "pesar" de todos los 63,300 electores que no tuvieron la oportunidad de sufragar, además de los miembros de mesa afectados.

Asimismo, saludó y respetó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de darle la oportunidad, de manera extraordinaria, a estos ciudadanos de ejercer su derecho al voto.

"Nuestro conteo rápido integral, de la mano con el Instituto Nacional Demócrata y con IPSOS Perú, se dará a conocer el día de mañana 13 de abril a las 6 de la tarde", precisó Henzler.

Ante esta decisión, exhortaron tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE suspender la publicación de los resultados electorales hasta que se culmine por completo la jornada electoral este 13 de abril con el cierre de mesas de sufragio.

Jorge Nieto afirmó que la empresa responsable de la demora en la entrega de material electoral trabajó con la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga.