Minedu garantiza colegios habilitados para jornada electoral extraordinaria este 13 de abril en Lima

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que garantizará la habilitación de colegios en Lima Metropolitana para la jornada electoral extraordinaria de este 13 de abril. La medida busca asegurar que los ciudadanos que no pudieron votar, debido a una contingencia previa, ejerzan su derecho al sufragio en locales adecuados y plenamente operativos.

Minedu garantiza uso de colegios para jornada electoral extraordinaria

En ese sentido, el Minedu precisó que brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo del proceso electoral, dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, destacó que mantiene una coordinación constante con los organismos electorales, incluyendo la ONPE, con el objetivo de asegurar que los locales escolares continúen funcionando sin inconvenientes hasta la fecha establecida.

Asimismo, la entidad detalló que esta disposición abarca a diversas instituciones educativas de Lima Metropolitana que ya venían operando como sedes de votación. En particular, se trata de colegios ubicados en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde no se logró instalar correctamente algunas mesas de sufragio durante la jornada anterior.

Finalmente, el Minedu reafirmó su compromiso de colaborar activamente con las autoridades electorales para garantizar condiciones adecuadas en esta jornada extraordinaria. De esta manera, se busca que los ciudadanos afectados puedan cumplir con su deber y derecho constitucional al voto, en un proceso que se desarrollará bajo medidas excepcionales y con pleno respaldo institucional.

Amplían jornada electoral hasta el 13 de abril

El JNE estableció que la instalación de las mesas se realizará entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., con el objetivo de asegurar que los electores tengan tiempo suficiente para acudir a los locales.

Asimismo, se solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que brinde las facilidades necesarias para que, a través del Ministerio de Educación (Minedu), los colegios sedes de votación permanezcan disponibles para la instalación de las mesas.

La medida incluye también la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, que deberán mantener la protección de los locales de votación durante la jornada complementaria.

El JNE exhortó también a las empresas a otorgar facilidades a sus trabajadores que se encuentren en el grupo de electores afectados, de modo que puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones laborales. Esta disposición busca evitar que los ciudadanos paguen el costo de las deficiencias logísticas que impidieron el sufragio el domingo.

De esta manera, el Minedu garantiza la operatividad de los colegios para la jornada electoral extraordinaria en Lima Metropolitana, priorizando el derecho al voto. Con apoyo del JNE y la ONPE, se busca que los ciudadanos afectados participen sin contratiempos en este proceso excepcional.