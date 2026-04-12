Elecciones 2026: ONPE suspende sufragio en local de votación de SJM tras no llegar el material electoral

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada electoral del 12 de abril se vio marcada por incidentes en San Juan de Miraflores (SJM), donde un local de votación suspendió el sufragio debido a la falta de material electoral.

Desde temprano, ciudadanos reportaron que el colegio Virgen de la Asunción, en Pamplona Alta, permanecía cerrado y que, pasado el mediodía, en la fachada se habían colocado papeles informando que no habría elecciones en el lugar, asegurando además que quienes figuraban en la planilla no pagarían multa.

Ciudadanos indignados

La situación generó indignación entre los electores, quienes se negaron a retirarse del local y exigieron que se respete su derecho al voto. Algunos manifestaron que habían esperado horas sin recibir información clara de las autoridades. El local se mantiene resguardado por efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en un intento de evitar mayores disturbios.

Me llegan estas imagenes del colegio Virgen de la Asunción en #Pamplona, San Juan de Miraflores. La situación es crítica. pic.twitter.com/TZwg7Xe050 — Cintya Malpartida (@cfrejya) April 12, 2026

No habrá multa

Los papeles pegados en la entrada del colegio señalaban que no habría elecciones en el lugar y que los ciudadanos registrados no serían sancionados con multa por no sufragar. Este hecho incrementó la molestia de los votantes, quienes consideraron que se trataba de una vulneración directa a su derecho constitucional.

La ONPE reconoció que hubo retrasos en la distribución del material electoral, lo que afectó a un porcentaje de locales a nivel nacional. La empresa encargada de la entrega, Servicios Generales Galaga, ya había sido sancionada en 2023 por incumplimientos en la distribución de material electoral, pero habría sido nuevamente contratada para este proceso.

Ante ello, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP y la Fiscalía de la Nación iniciaron diligencias tanto en la ONPE como en la sede de la empresa, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia o irregularidades en la contratación.

Personal de la @DircocorP y @FiscaliaPeru realiza diligencias en la ONPE y en la empresa Servicios Generales Galaga, pese a antecedentes y sanciones por incumplimientos en 2023 en la distribución de material electoral, la empresa habría sido nuevamente contratada. pic.twitter.com/aQwtXiyOTj — DircocorPNP (@DircocorP) April 12, 2026

Estos incidentes ocurren en una jornada clave en la que los peruanos eligen al presidente y vicepresidentes de la República, a los 60 senadores y 130 diputados del nuevo Congreso bicameral, además de representantes ante el Parlamento Andino. La expectativa ciudadana es alta y cada irregularidad genera preocupación sobre la transparencia del proceso.

La suspensión del sufragio en SJM y los reportes de locales sin material electoral ponen en evidencia los desafíos logísticos de la elección. Mientras ciudadanos reclaman por la vulneración de su derecho al voto, las autoridades investigan posibles responsabilidades en la ONPE y en la empresa contratada.

El escenario electoral se ve tensionado por estas incidencias, en un contexto de alta sensibilidad democrática y de exigencia ciudadana por procesos transparentes y confiables.