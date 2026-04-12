Transparencia pide a la ONPE suspender publicación de resultados de elecciones hasta el 13 de abril

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la ampliación del plazo de votación de las Elecciones 2026 en las mesas que no se logaron instalar, la Asociación Civil Transparencia exhortó al JNE y ONPE suspender la publicación de resultados electorales hasta el cierre de mesas este lunes 13 de abril.

Transparencia saludó ampliación de votaciones

Mediante una conferencia de prensa, el presidente de la organización, Álvaro Henzler, compartió el sentimiento de "pesar" de todos los 63,300 electores que no tuvieron la oportunidad de sufragar, además de los miembros de mesa afectados.

Asimismo, saludó y respetó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de darle la oportunidad, de manera extraordinaria, a estos ciudadanos de ejercer su derecho al voto.

"El JNE aprobó una fórmula extraordinaria para asegurar su ejercicio, ampliando hasta el día de mañana a las 6 de la tarde en estas 211 mesas que no fueron instaladas hoy en la ciudad de Lima, y dos mesas en el extranjero", subrayó.

En ese sentido, Transparencia anunció que, para evitar "interferir en el voto" de los que acudirán a las urnas este lunes, no presentará los resultados de su conteo rápido integral.

"Nuestro conteo rápido integral, de la mano con el Instituto Nacional Demócrata y con IPSOS Perú, se dará a conocer el día de mañana 13 de abril a las 6 de la tarde", precisó Henzler.

Piden suspender publicación de resultados para evitar sesgo

Ante esta decisión, exhortaron tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE suspender la publicación de los resultados electorales hasta que se culmine por completo la jornada electoral este 13 de abril con el cierre de mesas de sufragio.

Esto sin restringir el acceso a esa información a los personeros de los partidos políticos y observadores, "para garantizar la transparencia del conteo y el escrutinio".

De cara a las votaciones de este lunes 13 de abril, Henzler extendió otro de sus pedidos a la ONPE para que pueda garantizar las "condiciones necesarias" para el sufragio que emitirán los electores faltantes "que quieren dar su voto el día de mañana".

Por su parte, instó al gobierno central a brindar las facilidades a estos votantes mediante la coordinación directa con el Ministerio de Trabajo (MTPE). También exhortó al Ministerio de Educación (Minedu) asegurar la recuperación de las clases de los estudiantes que no podrán asistir a clases.

Ante la confirmación de la ampliación de votaciones al lunes 13 de abril, Transparencia exhortó al JNE y a la ONPE a suspender la publicación de los resultados electorales para evitar sesgar al elector que aun no votó.