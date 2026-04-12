Jefe de la ONPE anuncia que afrontará investigaciones: "Actuamos con integridad y profesionalismo"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que se someterá a las investigaciones que se planteen tras el reporte de que varias mesas de sufragio no se instalaron por falta de material electoral en la jornada de las Elecciones 2026.

Piero Corvetto se someterá a investigaciones

En este domingo 12 de abril se presentaron inconvenientes en la jornada de las Elecciones Generales 2026. En conferencia de prensa, el jefe de la ONPE precisó que 63,300 electores y electoras se vieron afectados por no llegar a instalarse sus mesas de sufragio en sus respectivos locales de votación ante la falta de material electoral.

Piero Corvetto responsabilizó a la empresa Servicios Generales Galaga por la falla del transporte de dicho material. Debido a esta situación, precisó que los electores que no votaron y los miembros de mesa que no pudieron cumplir su rol en esta jornada electoral por esta situación, serán exonerados del pago de multa.

Ante los cuestionamientos e interrogantes sobre cuál será su futuro en el mando del organismo electoral, Corvetto prefirió evitar pronunciarse al respecto, pero sí se animó a dejar en claro que se someterá a todas las investigaciones que se le realicen por los retrasos e inconvenientes en los comicios donde la ciudadanía debía elegir al próximo presidente del Perú, así como vicepresidentes, diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino.

"Respecto a mi permanencia en el cargo, yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se plantean en el ámbito que se planteen. En la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo, nosotros como funcionarios y yo como autoridad, estamos sometidos a la JNJ, la Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, estamos llanos a poder ser investigados", precisó en conferencia de prensa.

Jefe de la ONPE responde por demoras en elecciones 2026

Asimismo, el funcionario explicó que la ausencia de declaraciones durante la mañana, pese a las denuncias de los ciudadanos que se vieron afectados por las demoras y aperturas de sus mesas de sufragio en el proceso electoral de este 12 de abril respondió a la decisión institucional de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema operativo antes de emitir información pública.

Finalmente, reveló que no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima: tres en el distrito de San Juan de Miraflores, siete en el distrito de Lurín y cinco en el distrito de Pachacamac.

Piero Corvetto responde por demoras en elecciones.

JNJ solicita investigar al jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que solicitará investigación disciplinaria contra el jefe de la ONPE y la revisión de su proceso de ratificación ante las denuncias por demora en la entrega de material electoral en diversos locales de votación en las Elecciones 2026.

Asimismo, la entidad liderada por la magistrada María Teresa Cabrera precisó que este proceso deberá centrarse en el desempeño profesional del funcionario del organismo electoral. "Las competencias y capacidades deben ser apreciadas en el ejercicio profesional", se indicó en el comunicado.

Es así que tras el anuncio de pedido de investigación en su contra, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró que no se rehusará a ello. Según precisó actuaron con profesionalismo e integridad en la jornada electoral.