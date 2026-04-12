Elecciones 2026: Estos son los primeros resultados a boca de urna de Datum e Ipsos

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En una jornada electoral histórica para el Perú, a las 6:00 p. m. de este domingo 12 de abril, las encuestadoras Datum e Ipsos dieron a conocer sus primeros resultados a boca de urna, dando en ambos, en el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Cabe señalar que, las elecciones generales 2026 han quedado marcadas desde un inicio por la no apertura de una serie de locales de votación ubicados en Lima sur por la falta del material de electoral y en algunas cosas, el retraso del inicio del sufragio, siendo responsable de esta vulneración a los derechos de la ciudadanía, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Resultados a cargo de Datum

La compañía especializada en encuestas de opinión, Datum, brindó sus primeros resultados a boca de urna para América TV y Canal N, reflejando la superioridad de Keiko Fujimori sobre sus demás contendores, obteniendo 16.5 %.

En segundo lugar está Rafael López Aliaga con 12.8 %, teniendo a Jorge Nieto Montesinos muy cerca en la tercera posición con un 11.6 %. En el cuarto lugar hay un "empate técnico" entre Ricardo Belmont Cassinelli con su 10.5 % y Roberto Sánchez Palomino (10 %). Asimismo, Alfonso López-Chau obtuvo un 8.6 % y Carlos Álvarez Loayza un 7.1 %.

Tras la habilitación de la plataforma de resultados en tiempo real de la ONPE, se tiene extraoficialmente confirmada de la realización de una segunda vuelta electoral para el próximo domingo 7 de junio.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | ¡FLASH ELECTORAL! 📥 Resultados NO OFICIALES a boca de urna colocan a Keiko Fujimori en primer lugar con un 16.5 %, seguido de Rafael López Aliaga con 12.8 % y Jorge Nieto con 11.6 %.



Fuente: América TV / Datum.



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¿Qué dice Ipsos en sus boca de urna?

Por su parte, la encuestadora Ipsos, en alianza con Perú 21 y Latina Noticias, reveló también sus primeros resultados a boca de urna, confirmando a Keiko Fujimori en el primer puesto con 16.6 %. Quien ocupa el segundo lugar para la citada compañía es el izquierdista Roberto Sánchez Palomino (Juntos Por el Perú) con un 12.1 %.

En tercer lugar se ubica Ricardo Belmont Cassinelli con un 11. 8%. Del mismo modo, Rafael López Aliaga obtiene un 11.0 % y Jorge Nieto Montesinos un 10.7 % en la quinta posición.

Es importante recordar que, no serán multados los ciudadanos que no han podido sufragar este domingo 12 de abril por los inconvenientes registrados en varios locales de votación de Lima Metropolitana, así lo anunció esta tarde el jefe de dicho organismo, Piero Corvetto Salinas.

Ambas encuestadoras han revelado sus resultados en una jornada que pasará a la historia por tener a la mayor cantidad de candidatos presidenciales para el período 2026-2031.