ONPE usará sus propios vehículos para distribuir material electoral en jornada extendida de este 13 de abril

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que utilizará su propia flota vehicular para la distribución del material electoral en la jornada ampliada de votación dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La medida busca garantizar que las mesas que no lograron instalarse este domingo 12 de abril puedan funcionar este lunes 13, en cumplimiento de la disposición que extendió el sufragio hasta las 6:00 p.m.

Pronunciamiento oficial

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, confirmó que la institución asumirá directamente el traslado del material electoral, en compañía y protección de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Para esta jornada electoral, la ONPE utilizará sus propios vehículos para el traslado del material electoral, los mismos que contarán con la custodia de la Policía Nacional del Perú, que permitirá contar con las seguridades necesarias", señaló.

Asimismo, indicó que se ha coordinado con el Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en los trece locales de votación afectados hasta que concluya la jornada complementaria.

"También se ha coordinado con el Ministerio de Defensa, en el interés de que las Fuerzas Armadas se mantengan en estos trece locales de votación hasta que finalice la jornada electoral del día de mañana", agregó.

Corvetto ratificó que la instalación de las mesas se realizará entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., tal como lo dispuso el Pleno del JNE.

Cuestionamientos a la logística

El anuncio se produce en medio de críticas por las deficiencias logísticas registradas el domingo, cuando varios locales no pudieron abrir por falta de material electoral. La empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución, fue señalada como responsable de los retrasos.

La Contraloría General de la República alertó que se habrían subcontratado vehículos para el traslado del material, lo que generó demoras y afectó la instalación de mesas en Lima y otras regiones. Según el vocero Guzmán Vera, "contratamos 160 vehículos que no llegaron en su totalidad", lo que repercutió directamente en que miles de ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al voto.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | La Contraloría General de la República solicitó información urgente al jefe de la ONPE tras reportes de falta de material electoral en Lima.



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La ONPE enfrenta cuestionamientos por haber contratado nuevamente a Galaga, pese a que la empresa ya había sido sancionada en 2023 por incumplimientos similares. La Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP iniciaron diligencias para esclarecer responsabilidades tanto en la ONPE como en la empresa.

Con el uso de su propia flota vehicular, la ONPE busca recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los electores afectados puedan sufragar en la jornada ampliada. La medida responde a las críticas por las fallas logísticas del domingo y a las alertas de la Contraloría sobre el subcontrato de vehículos, en un contexto de alta sensibilidad democrática y exigencia de transparencia en el proceso electoral.