Piero Corvetto llega al Congreso: "No hubo fraude" afirma titular de la ONPE

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, llegó hoy a la sede del Congreso para responder por las graves incidencias ocurridas durante los comicios del último domingo. A su entrada, el funcionario abordó a los medios de comunicación para intentar calmar la crisis política actual, donde aseguró tajantemente que no existió ningún tipo de fraude electoral a pesar de los retrasos.

El titular de la ONPE fue citado de grado o fuerza para explicar por qué miles de ciudadanos de Lima Sur no pudieron votar a tiempo. Según Corvetto, los problemas logísticos se debieron exclusivamente a fallas de la empresa de transportes, deslindando de esta manera cualquier responsabilidad directa de su institución en la falta de entrega de las ánforas y las cédulas.

Durante su presentación inicial, el funcionario insistió en que el proceso de conteo de votos es totalmente transparente y seguro para la democracia. Él manifestó que "no hubo fraude" y que los incidentes técnicos fueron casos aislados que ya están bajo investigación administrativa, intentando minimizar el impacto de las denuncias penales que pesan sobre su gestión por la demora en la jornada.

Cuestionamientos y careo con Roberto Burneo

La llegada de Corvetto al Legislativo se produce en un ambiente de alta hostilidad política y una evidente ruptura con el Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del JNE, Roberto Burneo, también participa de esta sesión tras haber denunciado penalmente al jefe de la ONPE. Los congresistas exigen conocer por qué fallaron los planes de contingencia para el reparto de material electoral el domingo.

"No hubo fraude", indicó el jefe de la entidad electoral ante su ingreso al Parlamento. No obstante, las bancadas critican que la ineficiencia operativa de Piero Corvetto afectó el derecho al sufragio de más de 60 mil peruanos. La sesión continúa con la revisión de los contratos firmados con las empresas encargadas de la logística del material.

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Piero Corvetto, jefe de la ONPE: Yo insisto en que no hubieron graves irregularidades. Hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima Oeste y de Lima Sur



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Investigación por omisión de funciones

Mientras Corvetto brinda sus descargos, la Fiscalía de la Nación mantiene abierta una investigación por presunto atentado contra el sistema democrático y omisión de actos funcionales. Esta situación ha generado que el Congreso evalúe una moción para destituirlo. El funcionario busca demostrar que el despliegue del material electoral fue correcto en la mayoría del país, exceptuando los puntos críticos de Lima.

La jornada culminará con el análisis de las actas de supervisión de los locales en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Se espera que en las próximas horas se determine si hubo negligencia o dolo en la gestión de los recursos.