Reniec se pronuncia tras reporte de elector que acudió a votar en Surco y figuraba como fallecido

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Durante el desarrollo de la jornada de segunda vuelta de elecciones 2026, el último domingo, 7 de junio, se reportaron una serie de incidencias en los locales de votación. Enttre ellos, un hecho insólito tuvo como protagonista a un elector de Surco a quien le indicaron que figuraba como fallecido.

Votante figuraba como muerto en su mesa de sufragio

Un joven de 18 años identificado como Juan Matías Montenegro acudió al Colegio Champagnat para cumplir con su deber cívico de voto en el marco de la Segunda Elección Presidencial, sin embargo, gran sorpresa le causó cuando en su mesa de sufragio le indicaron que figuraba como una persona que había muerto.

Cabe señalar que según narró, dicha situación no le sucedió cuando se llevó a cabo la primera vuelta de elecciones por lo que le resultó "muy diferente" esta situación que atravesó en un día tan importante.

"Fue muy diferente (en comparación a la primera vuelta) Yo llegué como si nada y cuando voy a dar mi DNI la chica (miembro de mesa) me dice: 'Sales como fallecido'. Y se quedaron como sorprendidos", expresó el ciudadano.

Montenegro narró que en ese momento los miembros de mesa le explicaron a su hermana que Reniec les brinda a ellos una lista, días previos a las elecciones, en la que se encuentran todas aquellas personas que han muerto y que por tal motivo su nombre aparecía ahí con su número de DNI.

El reclamo por parte de sus familiares

Luego de conocerse este hecho, la hermana del votante solicitaron que el incidente quedara consignado en el acta electoral. De acuerdo a su manifestación recibieron la confirmación de que la observación sería registrada.

Pero, tras revisar la documentación del joven comprobaron que existía ninguna referencia al episodio por lo que ello terminó por generar malestar en ellos. En paralelo, Matías procedió a firmar el padrón, registrar su huella digital y depositó su voto en el ánfora.

Reniec explica lo sucedido

Frente a lo acontecido con el joven elector, el subdirector del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Manuel Chuquillanqui, concedió una entrevista con ATV en la que explicó que el ciudadano no figura como fallecido y subrayó que nunca existió un registro oficial que lo declarara muerto.

El funcionario explicó que esta observación que estuvo asociada al elector corresponde a la condición de mayor edad con foto de menor anotación que usan para identificar a las personas aún mantienen una fotografía antes de cumplir la mayoría de edad.

Como vemos, diversas incidencias se suscitaronn durante el último domingo, 7 de junio, en el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre ellas resaltó una en la que un joven elector de 18 años reportó que al acudir a su local de votación en la mesa de sufragio le indicaron que figuraba como una persona fallecida. Ante ello el Reniec explicó dicho error.