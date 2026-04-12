ONPE denuncia a Galaga por retrasar entrega de material electoral en distritos de Lima Sur

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunció que la empresa Galaga S.A.C. incumplió con el traslado del material electoral, provocando retrasos críticos en Lima Sur durante este domingo, afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos peruanos. El organismo electoral informó que, pese a los contratos millonarios vigentes. la distribuidora no respetó los horarios de despacho establecidos.

Esta situación generó largas colas y malestar generalizado en diversos distritos de la capital. Por ello, a través de un mensaje televisado, el presidente del organismo electoral, Piero Corvetto, solicitó calma a la ciudadanía mientras se activaban los planes de contingencia. El objetico fue garantizar que todos los centros de votación lograran instalar sus mesas.

🚨 Servicios Generales Galaga, la empresa señalada por @ONPE_oficial como la proveedora que no cumplió con la entrega de material electoral, tuvo 7 contratos y órdenes de servicios con la entidad estatal, entre 2020 y 2023 por un total de S/ 5,006,875.10. pic.twitter.com/HTgxnyJDel — Convoca (@ConvocaPe) April 12, 2026

Contratos millonarios bajo lupa

Según Infobae, la empresa Galaga S.A.C. recibió más de 6 millones de soles exclusivamente para gestionar el despliegue y repliegue de las ánforas y actas en este proceso electoral de carácter nacional. El medio detalló que la compañía "cobró más de S/6 millones por traslado", un monto que no se vio reflejado en la eficiencia del servicio prestado durante las primeras horas de la jornada.

A este cuestionamiento también se suma que la firma acumula contratos con el Estado por más de 36 millones de soles, lo que incrementa las dudas sobre su capacidad operativa para cumplir con tareas logísticas.

Adjudicación de la Onpe a Galaga

Sanciones y medidas correctivas

Por su parte, mediante un comunicado, la ONPE comunicó que el material necesario aún no llegaba a los locales de votación en ciertos distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, en donde no se pudieron instalar 15 locales de votación, y carecen de 211 mesas de sufragio. Estos locales resultaron afectados por la demora.

A su vez, el responsable de la ONPE anunció que tras el incumplimiento de los electores en los locales mencionados, la propia institución se hará cargo y no tendrán ninguna multa. También reiteró que el personal de los locales de votación trabajó horas extra para subsanar las deficiencias de Galaga S.A.C., para que se puedan cubrir la mayor mesas posibles.

Es fundamental que se investigue por qué fallaron los sistema de monitoreo GPS y las unidades de reserva. El material electoral debió llegar a tiempo para evitar el retraso del material electoral. Por ello, la ONPE deberá evaluar la continuidad de Galaga, la empresa que realizó el traslado y retraso del material electoral que afectó el correcto funcionamiento de las elecciones.