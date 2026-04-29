Susel Paredes: "No votaré por Keiko, pero la presencia de Antauro con Roberto Sánchez a mí me perturba"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El panorama político peruano de cara a los próximos comicios genera dudas y cuestionamientos incluso entre las figuras del Parlamento. En una reciente entrevista con Exitosa, la congresista Susel Paredes analizó los posibles escenarios de una segunda vuelta.

Con una postura crítica, Paredes marcó distancia de las opciones que asoman en los extremos, dejando en claro sus dilemas éticos y políticos ante figuras polémicas de la escena nacional.

El dilema de la segunda vuelta y el factor Antauro

Paredes, al ser consultada sobre sus preferencias ante una posible fragmentación del voto, su respuesta fue tajante respecto al fujimorismo, aunque cargada de incertidumbre frente a las nuevas alianzas de izquierda radical.

"Mira, yo tengo un problema porque yo sé que no voy a votar por Keiko, pero la presencia de Antauro Humala con Roberto Sánchez a mí me perturba inmensamente", afirmó Paredes con evidente inquietud.

El motivo de esta perturbación radica en el discurso violento y radical que rodea al líder etnocacerista, haciendo especial énfasis en declaraciones pasadas de Humala sobre la justicia familiar.

"O sea, por ejemplo, el tema de 'yo si tengo que matar a mi hermano lo mato'. O sea, eso suena fuerte", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, Susel Paredes afirmó que tiene claro que no votará por Keiko Fujimori, pero expresó su preocupación por la presencia de Antauro Humala junto a Roberto Sánchez, situación que —según dijo— le genera inquietud de cara a una... pic.twitter.com/31wBSQfWHe — Exitosa Noticias (@exitosape) April 29, 2026

Crítica a la pena de muerte y el sistema judicial

Otro punto álgido de sus declaraciones fue el uso político de propuestas como la pena de muerte, una bandera frecuentemente levantada por sectores de derecha y por el propio radicalismo.

Paredes, basándose en su experiencia directa visitando centros penitenciarios, argumentó que una medida de tal magnitud solo profundizaría las injusticias en un país donde la calidad de la defensa legal depende directamente de la capacidad económica.

"Yo visito las cárceles. ¿Y a quién veo en la cárcel? ¿A la clase media? ¿A los ricos? No, yo en la cárcel veo a quien no ha podido pagar una defensa penal, que es carísima", sentenció la congresista.

Paredes describió una realidad cruda sobre los "penalistas populares", quienes llegan a aceptar electrodomésticos como pago ante la desesperación de los litigantes:

"Los penalistas populares, por ejemplo, te dicen, 'Ya no tienes plata, pero, ¿televisor tienes? Trae el televisor y yo inicio la denuncia'. Así son, porque viven de eso".

Su análisis sobre la justicia peruana sirve como un recordatorio de que, antes de endurecer las penas, el Estado debe garantizar que el derecho a la defensa no sea un lujo exclusivo de quienes pueden costear miles de dólares. En última instancia, su postura subraya la urgencia de encontrar alternativas que logren romper el ciclo de odio y polarización que parece destinado a repetirse en las urnas.