15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Unión de Gremios solicitó la destitución inmediata de Piero Corvetto tras las graves irregularidades del 12 de abril. El gremio empresarial denunció que la falta de material y fallas técnicas en el sistema comprometen seriamente la transparencia electoral.

Las organizaciones que agrupan al sector productivo nacional expresaron su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante la jornada del domingo. Según el comunicado oficial, estas deficiencias vulneran los principios fundamentales de la democracia y la confianza ciudadana en el proceso.

Exigencia de cambios en la jefatura

El documento señala que la Ley Orgánica de Elecciones obliga a la ONPE a garantizar el sufragio en todo el país. Sin embargo, miles de mesas instaladas tarde impidieron que muchos peruanos ejercieran su derecho al voto de manera oportuna.

Resulta inaceptable que los problemas logísticos se concentraran en Lima y Callao, zonas cercanas a los centros de distribución. El mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) agravó la situación en un gran porcentaje de mesas.

Según la Unión de Gremios, "el proceder público del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no ha contribuido a esclarecer los hechos". Los empresarios sostienen que el funcionario no otorgó legitimidad al proceso tras haber incumplido sus deberes constitucionales y legales.

La Contraloría General de la República ya había emitido advertencias previas sobre posibles riesgos en la organización de los comicios. No obstante, las autoridades electorales no habrían tomado las medidas necesarias para evitar el desastre logístico reportado a nivel nacional.

Ante la gravedad de lo sucedido, el sector privado pide la intervención directa de la Junta Nacional de Justicia. La intención es que un nuevo liderazgo remueva a los funcionarios implicados en las fallas detectadas durante la primera vuelta electoral.

Seguridad para la segunda vuelta

Según el documento emitido por los empresarios, solicitan la salida de Corvetto con el objetivo de "garantizar una segunda vuelta transparente, confiable y que refleje la voluntad popular". El gremio busca evitar que estos errores se repitan en junio.

La estabilidad del país depende de un proceso electoral que no deje dudas sobre sus resultados finales. Por ello, la renovación de los mandos técnicos se considera urgente para devolver la tranquilidad a todos los votantes del territorio.

Es fundamental que las instituciones actúen con rapidez para corregir el rumbo antes del siguiente llamado a las urnas. La destitución inmediata de Piero Corvetto permitiría reestructurar el equipo encargado de procesar los votos de los ciudadanos peruanos.

Finalmente, la Unión de Gremios espera que la salida del jefe de la ONPE asegure el éxito de la segunda vuelta. El país requiere autoridades que garanticen la transparencia para superar con éxito este grave escándalo de la ONPE actual.