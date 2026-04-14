"Es falso" que Piero Corvetto haya recibido recién el informe de Contraloría, advierte periodista

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La crisis electoral del 12 de abril sigue generando polémica. Tras las fallas en la distribución del material de votación, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró en el Congreso que el informe de la Contraloría sobre la empresa encargada del transporte le llegó recién este martes.

Sin embargo, la versión fue desmentida por la periodista de investigación Karla Ramírez, quien reveló que el documento está fechado el 24 de marzo y dirigido directamente al despacho de Corvetto.

El informe de la Contraloría

El informe de control advertía que los conductores acreditados por Galaga, empresa contratada para trasladar el material electoral, no cumplían con la experiencia requerida para manejar vehículos de gran tonelaje. La Contraloría alertó que esta deficiencia podía comprometer la entrega oportuna del material y afectar el derecho al sufragio.

La observación se sumaba a otros problemas detectados en el contrato con Galaga, como la falta de unidades disponibles y deficiencias en la logística.

Informe de Contraloría es del 24 de marzo.

La versión de Corvetto

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto declaró: "El informe de la Contraloría sobre el despacho electoral nos llegó hoy a la 1 de la tarde". La afirmación buscaba justificar que la ONPE no había tenido conocimiento previo de las advertencias.

No obstante, Ramírez señaló, en diálogo con Exitosa, que lo dicho por Corvetto es falso y añadió que el día domingo de las elecciones, cuando ya se conocían los problemas de transporte, pidió ampliar la votación por dos o tres horas más, pese a que sabía que los vehículos no llegaban.

"Estoy impresionada del pésimo desenvolvimiento del señor Corvetto. El informe está fechado el 24 de marzo y fue directo al jefe de la ONPE. (...) Hoy se ha atrevido a decir que no es un gran problema. No se ha dado cuenta de que nos ha malogrado las elecciones", enfatizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la periodista de investigación Karla Ramírez, desmintió la versión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien señaló que el informe de la Contraloría le llegó este lunes. Agregó que el documento está fechado el 24 de marzo y... pic.twitter.com/HP1fxkrl98 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 15, 2026

Riesgos políticos

Ramírez advirtió que la negligencia en la contratación de Galaga podría generar cinco años de inestabilidad política, pues los resultados de la primera vuelta serán cuestionados por los candidatos que no logren pasar al balotaje.

"Ya sea que López Aliaga pase a segunda vuelta, Roberto Sánchez va a protestar, y si este pasa, Aliaga se va a amarrar a las puertas de la ONPE", señaló.

La discrepancia entre la fecha oficial del informe y la versión de Corvetto abre un nuevo frente de cuestionamiento contra la ONPE. Mientras la Contraloría confirma que el documento fue emitido en marzo, la defensa de Corvetto se percibe como un intento de control de daños.

El caso refuerza las críticas de partidos como Avanza País, que ya han pedido la renuncia de las autoridades electorales, y coloca al proceso en una situación de fragilidad institucional de cara a la segunda vuelta.