Roberto Sánchez tras conteo rápido de votos de Transparencia e Ipsos: "Confiamos en ese pueblo castillista"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En un giro inesperado, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se posicionó en el segundo lugar en el conteo rápido al 95.7% de la Asociación Civil Transparencia y la encuestadora Ipsos, presentado este lunes 13 de abril. Desde su local partidario, se mostró confiado en que disputará la segunda vuelta.

Sánchez confía en que pasará al balotaje

Pese a que la jornada electoral aun continúa en curso este lunes debido a la ampliación de las votaciones dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el panorama de cara a la segunda vuelta electoral parece ir tomando forma luego del conteo rápido de votos.

Según los resultados del conteo rápido integral de Transparencia, se confirmó que la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, pasará al balotaje, pues alcanza un 17.1%. En tanto, sería Sánchez, con un 12.4%, el que disputaría la segunda vuelta frente a ella.

Es importante considerar que el margen de error de Fujimori es de +/- 1.0, mientras que el de Sánchez es de +/-1.3.

Este lunes, con las votaciones aun en curso debido a los 63,300 electores que se quedaron sin ejercer su voto a raíz de la falta de material electoral, Roberto Sánchez se pronunció en una conferencia de prensa desde su local de partido y dio sus descargos ante los resultados anticipados.

"Agradecemos mucho a esa férrea voluntad ciudadana y comunal que, ante el fuego cruzado, la encuestología, no perdió la fe, no perdió el horizonte, no perdió la luz que nos ha señalado este derrotero, esta victoria emocional y social", señaló.

Asimismo, el candidato afirmó estar "tranquilo y sereno", mientras que, junto a su equipo, confían en su "data", que respaldaría este segundo lugar.

"Confiamos en ese pueblo castillista profundo de todas las sangres, que mantiene su respaldo con nosotros. Toda esa votación aun falta procesar y estamos acompañando de manera vigilante este proceso", agregó.

Transparencia aclara detalles sobre eventual segunda vuelta

Durante su presentación, Transparencia indicó que, hasta el momento, no se puede determinar con certeza quien podría acompañar a la candidata presidencial por Fuerza Popular en una eventual segunda vuelta electoral.

"No es posible definir cuál de estas candidaturas avanzará. Es necesario esperar con calma los resultados oficiales para saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta", señaló al referirse a la estrecha diferencia entre los principales contendores.

Por su parte, Alfredo Torres, presidente Ejecutivo de Ipsos, denunció dificultades durante el trabajo de campo del conteo rápido. "Hubo 20 mesas donde no nos dejaron entrar, nos retiraron de los centros de votación. No respetaron las autorizaciones que teníamos", reveló.

El candidato presidencial, Roberto Sánchez, señaló que recibe los resultados del conteo rápido de Transparencia e Ipsos, que lo ubican en segundo lugar, con tranquilidad y confianza.