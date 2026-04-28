La despedida definitiva: famosa serie de MTV lanza el tráiler de su película final

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A principios del 2000, el canal televisivo estadounidense MTV, era uno de los más reconocidos en el momento. Por este motivo, algunas de sus series y contenidos musicales formaron parte del entretenimiento de la época.

Este es el caso del recordado programa de televisión Jackass, que marcó una diferencia en la programación del canal y ganó rápidamente popularidad en el público, especialmente en el juvenil.

La serie se caracterizó por tener un tipo de humor irreverente y la presencia de pruebas físicas arriesgadas a todo tipo de lesiones realizadas por un grupo de jóvenes que documentaban todo el desarrollo con una cámara.

Reunión con el equipo inicial

Tras haber pasado 26 años desde el estreno, el grupo de jóvenes que integraron el programa se ha reunido para realizar la película de la serie titulada Jackass: Best and Last que se estrenará el próximo 26 de junio de este año.

Por medio de sus redes sociales, los integrantes de la película anunciaron el primer vistazo del tráiler que promete traer la esencia del programa a las pantallas. Dentro del clip se prometen nuevos segmentos arriesgados y algunas recreaciones de los momentos más icónicos del programa.

Además, dada las edades de los protagonistas de la serie, y los riesgos que conlleva grabar este tipo de contenidos que gran riesgo, esta película será la última que harán. Sin embargo, prometen que será la mejor aventura del equipo, al menos junto.

Regreso a las pantallas después de 24 años

La primera vez que el programa de televisión llegó al cine fue en el 2002 con la primera cinta llamada Jackass: The Movie, las recaudaciones superaron los 79 millones de dólares.

Incluso, en su más reciente entrega en el 2022, con la película Jackass: Forever, la saga recaudó más de 80 millones de dólares. Estos montos son significativos, teniendo en cuenta el poco presupuesto que requiere la ejecución de la producción.

Jackass: Best and Last contará con la participación de Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man (Jason Acuña), Preston Lacy, Bam Margera, Ehren McGhehey, Poopies (Sean McInerney), Zach Holmes, Jasper, Dark Shark (Compston Wilson) y Rachel Wolfson.

En conclusión, el impacto de esta película para sus seguidores de las entregas anteriores tiene previsto ser significativa por ser la última que reúna a todos sus integrantes principales que formaron parte de la serie y se forme un ambiente emotivo para todos los involucrados.