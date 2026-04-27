Conciertos 2026: Chyno y Nacho regresan al Perú con su disco en honor a Venezuela

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Uno de los dúos más sonados en la última década, regresa al Perú con su disco en honor al país que representan, Venezuela. El concierto promete mostrar una evolución en sus carreras siguiendo la etapa en la que se encuentran actualmente.

El grupo Chyno y Nacho está conformado por Jesús "Chyno" Miranda y Miguel Ignacio "Nacho" Mendoza. Asimismo, sus canciones han logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global que ha conectado con millones de fans en todo el mundo.

¿Cuándo se llevará a cabo el concierto?

El show que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de este año. Además, la venta de entradas comenzará este 30 de abril y 1 de mayo a partir de las 10 de la mañana.

Separación y regreso a los escenarios

Luego de su separación en el 2017, ambos cantantes siguieron sus carreras musicales de manera individual. Esta medida, los ayudo a evolucionar con sus propios estilos y representaciones en la industria.

No obstante, los seguidores de su música ansiaban su regreso y para llegar a ese momento, ambos pasaron por diferentes complicaciones que marco su crecimiento a nivel personal y artístico.

Este año anunciaron su más reciente proyecto "Radio Venezuela", una propuesta que simboliza su regreso definitivo y promete marcar su apoyo y amor al país que los vio nacer.

Dentro de este disco, se encontrarán colaboraciones con cantantes venezolanos dentro y fuera del territorio, a manera de celebrar la identidad, la nostalgia y la conexión que los une.

Actualmente, Chyno y Nacho no solo regresan como dúo, sino como un movimiento cultural que busca exaltar la música venezolana y conectar generaciones a través de su historia, su evolución y su legado.

Lugar del concierto

El escenario elegido para este gran espectáculo es Costa 21, uno de los espacios más importantes para conciertos en la capital, con capacidad para miles de asistentes y una infraestructura equipada para este tipo de eventos internacionales.

El evento se dará el próximo 9 de octubre en Costa 21, y las entradas estarán disponibles en preventa este 30 de abril y 1 de mayo desde las 10.00 a. m.

Finalmente, la unión de este dúo hace que las polémicas que estuvieron envueltas en su separación tomen un nuevo rumbo y genere expectativa en los asistentes al evento, dándoles la oportunidad de revivir sus mayores éxitos que los posicionaron como exponentes del género en el mundo.