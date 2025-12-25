Murió Pat Finn, actor de 'Friends', tras una larga lucha contra el cáncer

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El actor y comediante estadounidense Pat Finn, quien participó de populares series de comedia como Friends, Seindfeld y The Middle, murió a los 60 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer.

El deceso de Finn se produjo el 23 de diciembre en su vivienda, ubicada en Los Ángeles y fue confirmada por sus representantes y familiares. Según la información brindada por su agente a The New York Post, el estado de salud del actor se había deteriorado en los últimos años.

"En 2022, Pat luchó contra el cáncer de vejiga y entró en remisión, pero el cáncer regresó e hizo metástasis. Fue un guerrero en todos los sentidos de la palabra", declaró al medio.

El medio que dio la primicia, TMZ, informó que el actor falleció en su hogar rodeado de sus familiares. Queda su esposa Donna, con quien estuvo casado durante 35 años, y sus tres hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan.

"Después de una hermosa vida llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la desgarradora noticia de la muerte de Pat Finn. Sabemos que habrá fiesta en el cielo con la llegada de Pat. En sus últimos días, mostró las reacciones más grandes cuando los Bears anotaban un touchdown. Sin presiones Bears, solo decimos, háganlo por Pat", a la prensa.

Por otro lado, su hija mayor le dedicó emotivas palabras a través de Instagram: "Papá... fuiste y eres un modelo a seguir y una inspiración para todos los que te conocieron. Intenté pensar en una palabra para describirte, pero ninguna podría hacerle justicia. Tú eres Pat Finn", expresó.

Carrera de Pat Finn

Con más de 30 años de carrera, Pat Finn se convirtió en uno de los actores de reparto más reconocidos por millones de espectadores, especialmente en comedias televisivas estadounidenses.

Su personaje más famoso fue el de Bill Norwood en The Middle, donde interpretó durante siete temporadas, entre 2011 y 2018, a uno de los vecinos y amigos cercanos de la familia Heck.

Pero mucho antes de este personaje, dejó huella en series icónicas de los años 90. En Seinfeld interpretó a Joe Mayo en un episodio de 1998.

"Una de las razones por las que acepté aparecer en Seinfeld fue que era el programa favorito de mi esposa y mío", contó en 2021 en el podcast Seinfeld — This Podcast Is Making Me Thirsty, citado por Us Weekly.

En Friends, Finn encarnó al Dr. Roger, uno de los novios de Monica Geller, y también tuvo roles destacados en Murphy Brown, donde interpretó a Phil Jr., así como otras series importantes.

Es por ello que la muerte de Pat Finn a sus 60 años, tras una larga lucha contra el cáncer a conmocionado a los fans de las series de comedia.