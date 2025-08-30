¿Deja el fútbol y apuesta por la música?: Sergio Ramos sorprende con anuncio de su primera canción como solista

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El futbolista español Sergio Ramos sorprendió a más de uno al anunciar, vía redes sociales, el estreno de su primera canción en su debut en la música como solista. En la siguiente nota te contamos mayores detalles de esta nueva faceta del exfutbolista del Real Madrid.

Sergio Ramos y su nuevo tema musical

El actual zaguero central de Rayados de Monterrey, recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para sorprender a su fanaticada con el adelanto del videoclip de su tema debut.

"Mi historia, mi música", escribió el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. Además, reveló que su primer sencillo en su carrera musical se titulará

'Cibeles', la cual estará disponible este domingo 31 de agosto.

De acuerdo a adelantos del tema musical, Ramos expresa una emoción envuelta en la nostalgia. Según adelantos del tema, el defensa se desarma con recuerdos. "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. "Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Y tú lo sabes, Cibeles", se escucha en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Su cercanía a la música

Cabe resaltar, que en el audiovisual que promociona el sencillo recorre los momentos más destacados de la carrera del jugador español con el Real Madrid. Goles, su papel como capitán del club y anécdotas históricas que lo convierten en leyenda del cuadro merengue.

De acuerdo a algunos cibernautas, el defensa debería centrarse en su carrera futbolística, mientras que otros celebran esta nueva faceta en el que abre su corazón y expresa sus sentimientos durante su paso por el club Real Madrid.

Recordemos que, esta no es la primera vez que Sergio Ramos está vinculado al ambiente musical. En el 2018 participó de la canción en su honor titulada 'SR4'. Incluisve colaboró anteriormente en 'La Roja Baila', en el 2016, junto a los artistas Niña Pastori y RedOne.

Además, de acuerdo a la agencia EFE, el jugador de Rayados de Monterrey mostró sus dotes para el canto con artistas como Los Yakis en la canción 'No me contradigas' y con Demarco Flamenco en el sencillo 'Otra estrella en tu corazón'. Y por si fuera poco participó del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León.

De esta manera, el futbolista español Sergio Ramos recurrió a sus redes sociales oficiales para anunciar el lanzamiento de su primer sencillo titulado 'Cibeles' , que marca su debut en su carrera como solista.