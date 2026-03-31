Diego Torres llega a Lima con todos sus éxitos para un concierto íntimo e inolvidable

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Diego Torres, uno de los máximos exponentes de la música romántica a nivel mundial, confirmó su llegada a nuestro país para ofrecer un único y exclusivo concierto el próximo 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional "Mi Norte & Mi Sur". El artista confirma que cantará sus mejores éxitos y temas de su última producción. La venta de entradas a través de Teleticket iniciará los días 1 y 2 de abril a las 10:00 a. m., con un 15% de descuento para clientes que paguen con tarjetas Interbank.

Diego Torres en Lima

La llegada de Diego Torres promete ser un viaje musical lleno de amor y esperanza. El artista, ganador de múltiples premios internacionales, interpretará los temas que han marcado a varias generaciones, como "Color Esperanza", "Mejor que Ayer", "Sueños", "Sé que ya no volverás", "Penélope" y "Que no me pierda", entre muchos otros ha prometido una velada de ensueño, donde interpretará cada una de sus canciones que han marcado un verdadero éxito en todos sus shows en el planeta.

Además, el cantautor presentará su más reciente producción musical, "Mi Norte & Mi Sur", un trabajo compuesto por once canciones en las que despliega toda su energía, emoción y espíritu innovador. Este álbum incluye importantes colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, reafirmando su capacidad para unir géneros y culturas a través de la música.

Diego Torres se reencontrará con sus fans peruanos el próximo 1 de agosto.

Diego Torres mantiene una relación muy cercana con el público peruano. En cada visita, el artista argentino ha demostrado una conexión especial con sus seguidores, y en esta ocasión promete un espectáculo lleno de sorpresas, combinando sus grandes éxitos con sus más recientes lanzamientos.

Con su tour "Mi Norte & Mi Sur", Diego Torres se presentará el próximo 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, mostrando su evolución musical sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos del continente. La venta de entradas en Teleticket comenzará el 1 y 2 de abril a las 10:00 a. m., con un 15% de descuento para clientes Interbank.