Chistian Meier abrirá el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional: todo acerca del show en Lima

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A través de un comunicado de la empresa organizadora, se logró confirmar que será Christian Meier quien abrirá el concierto de Ed Sheeran este 20 de mayo en el Estadio Nacional, donde se marcan talento internacional y local en una sola noche.

El peruano que abre la noche

La participación del intérprete de "Carreteras mojadas" fue confirmada por los organizadores del evento, quienes resaltaron su trayectoria en los escenarios y la conexión que mantiene con el público peruano. Será Meier quien se encargue de aperturar el ambiente antes de la presentación principal, donde cantará sus temas más conocidos.

Si bien aún no se ha revelado la setlist oficial, se viene esperando que se interprete el repertorio conocido del cantante. Esta presentación marcaría la oportunidad de que las nuevas generaciones puedan conocer su propuesta musical mediante un evento de gran alcance.

Expectativa por el regreso de Ed Sheeran

Este concierto ha abierto un gran interés, pues el intérprete británico no se presentó en el país desde hace varios años, lo que fue incrementando la demanda de entradas. Su regreso forma parte de una gira que incluye varias ciudades de la región.

El artista británico es reconocido por éxitos globales que han liderado rankings internacionales y acumulando millones de reproducciones. Su estilo cercano y formato en vivo generan una experiencia distinta, lo que convierte este concierto en uno de los más esperados del año en Lima.

La combinación de un artistas internacional con un telonero peruano refuerza la apuesta por ofrecer un espectáculo completo. Además, el Estadio Nacional será nuevamente escenario de un evento masivo que reunirá a miles de asistentes.

Este espectáculo está proyectado para el próximo 20 de mayo, donde forma parte de la gira internacional "Loop Tour". Sheeran vuelve al Perú después de varios años y la elección de Meier como telonero ha generado gran expectativa, pues este es un artista con mucha trayectoria en el país.

Este concierto de Ed Sheeran en Lima con Christian Meier como telonero se perfila como uno de los eventos importantes del año, con alta expectativa por la presentación en el Estadio Nacional y el regreso del artista británico al país.

Cómo conseguir las entradas

Los pasos para adquirir las entradas es digital y accesible: