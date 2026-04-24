Scooby-Doo: Netflix revela el primer vistazo oficial de la serie live action y confirma el inicio de rodaje

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Netflix sorprendió a los fanáticos este viernes al anunciar el inicio del rodaje de Scooby-Doo: Origins, una serie live-action que busca reimaginar los orígenes de la pandilla de Misterios Inc. La producción comenzó en Atlanta y ya presentó las primeras imágenes oficiales de los protagonistas humanos, aunque el famoso perro Scooby-Doo aún no aparece en pantalla.

¿De qué tratará la nueva serie?

Según la sinopsis difundida por la plataforma, la historia se sitúa en un campamento durante el último verano de los amigos Shaggy Rogers y Daphne Blake, quienes se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural.

A la investigación se suman Velma Dinkley, la icónica personaje científica, y Fred Jones, el nuevo integrante del grupo. El caso los arrastra a una pesadilla que amenaza con exponer todos sus secretos.

El elenco confirmado

El reparto principal está encabezado por Mckenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Shaggy(, Abby Ryder Fortson (Velma) y Maxwell Jenkins (Fred). También se suma Paul Walter Hauser en un rol que aún no ha sido detallado. La primera imagen oficial muestra al cuarteto reunido, marcando el inicio de esta nueva etapa para la franquicia.

Primer vistazo oficial de la serie live-action.

La serie cuenta con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como guionistas y showrunners, junto a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman en la producción ejecutiva.

El episodio inicial está dirigido por Toby Haynes. Uno de los productores, Berlanti, recordó su vínculo con los creadores originales, Bill Hanna y Joe Barbera, destacando que el proyecto busca mantener el espíritu de la franquicia mientras ofrece una nueva perspectiva.

Una franquicia con más de cinco décadas

Desde su debut en 1969, Scooby-Doo se ha convertido en un ícono cultural con múltiples series animadas, películas y adaptaciones. Entre ellas destacan los largometrajes de inicios de los 2000, donde Matthew Lillard interpretó a Shaggy. El actor respaldó públicamente el regreso de la franquicia en televisión, señalando que la esencia de la historia radica en la amistad y la unión del grupo frente a lo desconocido.

Aunque Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno, la expectativa es alta. Scooby-Doo: Origins promete ser una nueva puerta de entrada para las generaciones actuales al universo de Misterios Inc., combinando nostalgia con un enfoque renovado. La serie se perfila como un homenaje a la amistad y al misterio, pilares que han mantenido vigente a Scooby-Doo durante más de cinco décadas.