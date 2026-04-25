¡Explota la salsa! Tony Succar y Gilberto Santa Rosa se juntan y desatan furor con inesperada colaboración

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El productor peruano Tony Succar y el reconocido salsero Gilberto Santa Rosa han generado gran expectativa en la industria musical tras protagonizar un encuentro en estudio que promete dar paso a una colaboración de alto nivel.

Encuentro musical

La reunión, compartida por medio de redes sociales, muestra a ambos artistas en plena conexión creativa, en lo que muchos ya consideran un momento clave para la salsa contemporánea.

A través de su cuenta de Instagram, Succar no dudó en expresar su admiración por el cantante puertorriqueño, conocido como "El Caballero de la Salsa".

"Wow... mucho nivel. Gracias maestro por darme este privilegio. Siempre te he admirado, y ahora aún más por ser un genio y pionero en este género que tanto amo, y por tu tremenda humildad", escribió el productor

Estas palabras, denotaron la experiencia que vivió al estar en un estudio junto al cantante, remarcando el respeto y la emoción que invadió este momento.

Figuras que acompañaron la reunión

La sesión musical no solo reunió a estas dos figuras, sino también a otros talentos destacados como Marc Quiñones, pieza clave en la producción, y el compositor Diego Giraldo, a quien Succar calificó como "un crack".

El trabajo se llevó a cabo en Heiga Studios, bajo la producción técnica de Adrián Morales de Mori, consolidando un equipo de primer nivel.

Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre el lanzamiento, todo apunta a una propuesta que podría marcar un antes y un después en el género.

En paralelo, Tony Succar se alista para uno de los conciertos más importantes de su carrera: "A Succar Pa' Celebrar", que se realizará el próximo 9 de mayo en Costa 21.

Además, el espectáculo contará con invitados especiales como Luis Enrique, Nora Suzuki, Cali Flow Latino, Bartola y Jean Rodríguez, entre otros.

Expectativas por la colaboración

En conjunto, este encuentro entre Tony Succar y Gilberto Santa Rosa no solo despierta expectativas, sino que confirma el buen momento que atraviesa la salsa a nivel internacional.

La unión de experiencia, talento y nuevas ideas podría dar como resultado una producción capaz de conectar con distintas generaciones de oyentes.

Mientras los detalles del lanzamiento aún se mantienen en reserva, la respuesta del público ya anticipa un impacto significativo.

De esta manera, este proyecto se perfila como una apuesta sólida que podría dejar huella en la evolución del género latino y la diversificación de culturas por medio de la música.