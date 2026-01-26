Tony Succar denuncia maltrato en hotel: Él y su padre de 71 años fueron retirados del establecimiento

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tony Succar utilizó sus redes sociales para denunciar un desagradable episodio vivido en un hotel Best Western en Los Ángeles. Según relató, él y su padre, Antonio Succar, de 71 años, fueron retirados del establecimiento tras una emergencia sanitaria que involucró al progenitor del artista.

Tony Succar denuncia maltrato en hotel

El conflicto se originó cuando Antonio Succar necesitaba utilizar el baño del lobby por motivos de salud antes del registro formal de la habitación.

Sin embargo, el recepcionista del hotel se negó a permitirle el acceso y aseguró que el padre del músico le había faltado el respeto, decisión que derivó en la cancelación de la reserva de Tony Succar.

"Mi papá quería usar el baño en el lobby en emergencia, yo soy guest... no lo dejaron porque todavía no estaba 'checked in' y después me canceló mi reserva porque dice que mi papá le gritó", relató el músico en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: "No sé cómo alguien puede tener tan poca compasión", recordando que su padre había pasado por varias cirugías en el último año.

A pesar del trato recibido, Antonio Succar logró usar el baño en un restaurante cercano y ambos se hospedaron en otro hotel, mientras Tony dejó su opinión en una reseña de Google, manifestando su indignación.

El video y la publicación de Tony Succar provocaron una ola de comentarios de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores. Usuarios en redes sociales criticaron duramente la actitud del personal del hotel y destacaron la importancia de la empatía hacia los adultos mayores.

La reacción de los seguidores y el contexto familiar

Este episodio contrasta con otros momentos recientes de alegría familiar. Tony Succar había compartido que su padre, Antonio Succar, aprobó su examen final y obtuvo su doctorado a los 71 años.

"Estoy sumamente orgulloso de mi papá (...) Nunca deja de sorprenderme mi viejo. Impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo", expresó el productor musical.

Por su parte, Antonio Succar reflexionó sobre el valor del aprendizaje a cualquier edad y la importancia de contribuir a la sociedad: "Tratar de mejorar el mundo, ver por los pobres, ver por los más necesitados".

Así, Tony Succar denunció el maltrato que él y su padre de 71 años recibieron en un hotel de Los Ángeles, dejando en evidencia la falta de empatía hacia los adultos mayores y generando un gran respaldo de sus seguidores en redes sociales.