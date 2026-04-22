Karol G regresa al Perú luego de 3 años con el tour "Viajando por el mundo Tropitour"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de haber estado en el festival de Coachella 2026 y haber anunciado su nuevo tour, la cantante colombiana llega a Lima luego de 3 años desde su última visita con el tour "Mañana será bonito".

Este martes 21 de abril, se confirmó la presencia de Karol G nuevamente en la capital para presentar su tour "Viajando por el mundo Tropitour".

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto?

La fecha de este concierto se dará el próximo año, el 22 de enero del 2027 y el escenario elegido para llevar a cabo el evento es el Estadio San Marcos, ubicado en la Av. Universitaria cruce con Av. Venezuela cuadra 34, recinto que colinda Callao con Cercado de Lima.

El anuncio de la gira se dio al finalizar su presentación en el festival Coachella 2026, en el que por medio de una puesta en escena llamativa con un mensaje que captó la atención del público a nivel mundial.

"Nos vamos de tour", "¡Familia! ¡Nos vamos de tour!", exclamó la cantante, generando sorpresa entre los asistentes.

Unos segundos después de este mensaje, fue la propia Karol G quien se dirigió al público para confirmar su nueva gira, desatando la euforia en todo el evento.

Karol G anuncia gira mundial

¿Cuándo comenzarán a venderse las entradas?

Entradas para Karol G en el Estadio San Marcos comenzarán a venderse el 29 de abril a las 9 a.m. y será exclusiva para clientes Mastercard BBVA.

Los datos que se tienen hasta el momento son:

La preventa será exclusiva con tarjetas de crédito y débito Mastercard BBVA.

El concierto se realizará el 22 de enero de 2027.

se realizará el El show será en el Estadio San Marcos.

Las entradas se venderán a través de la página web de Teleticket.

Cabe recordar que en su nueva gira, Karol G presentará los temas de su más reciente álbum "Tropicoqueta" en el año 2025, posiciono el proyecto como su cuarto número 1 consecutivo en la lista Top Latin Albums de Billboard.

Además, de obtener la mayor cantidad de reproducciones en streaming en Estados Unidos para un disco latino de una mujer. Dicha propuesta se vuelve importante en el contexto de diversidad musical actual.

Finalmente, el regreso de Karol G al Perú hace que refuerce los lazos de cercanía con sus seguidores y el país siga vigente a lo largo de los años. De esta manera, es tomado en cuenta para futuras presentaciones de artistas de talla internacional.