Jonas Brothers y Demi Lovato juntos en 'Camp Rock 3': Retornan como productores junto a un nuevo elenco juvenil

En un ejercicio de nostalgia pop, Disney anunció oficialmente que la producción de 'Camp Rock 3' está en marcha. Esta noticia llega tras meses de especulaciones y guiños de los protagonistas originales de la película.

'Camp Rock 3' ya es una realidad

Quince años después de lo que parecía ser el final de la franquicia con 'Camp Rock 2: The Final Jam', El gigante Disney ha dado luz verde a 'Camp Rock 3'. La película ya está en producción en Vancouver y se estrenará en Disney+ y Disney Channel.

En esta oportunidad, Kevin, Joe y Nick Jonas regresarán como los integrantes del grupo Connect 3. Sin embargo, muchos seguidores se han lamentado de la ausencia que se producirá en pantalla de Demi Lovato, debido a que la artista ha confirmado que sus funciones en la cinta cinematográfica se limitarán a las de productora ejecutiva, por lo que no volverá a encarnar el personaje de Mitchie Torres.

Además, se incorpora Maria Canals-Barrera, quien retomará el papel de Connie Torres. Además, aparecen nuevos nombres en el reparto que representarán una nueva generación de jóvenes músicos compitiendo por abrir un gran concierto.

¿De qué tratará 'Camp Rock 3'?

Cabe resaltar que pese a que los fanáticos de la cinta pondrán la atención en los Jonas Brothers y Demi Lovato, esta nueva película buscará tener un aire fresco con la participación de jóvenes actores. Entre los fichajes se encuentran Sherry Cola (Joy Ride), Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland), Malachi Barton (ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires), Lumi Pollack (Electric Bloom), Hudson Stone, Casey Trotter (The Thundermans), Brooklynn Pitts y Ava Jean.

En tal ssentido, esta nueva entrega narrará los eventos años después de Camp Rock 2: The Final Jam (2010) cuando la banda perderá su acto de apertura durante su gira de reencuentro, debido a ello tendrán que regresar a Camp Rock para resolverlo.

Ahora, retornarán al campamento musical que los lanzó a la fama, con el objetivo de descubrir a la próxima gran estrella. Entre los jóvenes aspirantes surgirán amistades, rivalidades y romances, de acuerdo a lo que han adelantado los medios estadounidenses.

Como vemos, tras meses de especulación y guiños de sus protagonistas originales, Disney anunció oficialmente que la producción de 'Camp Rock 3' está en marcha. En esta oportunidad los Jonas Brothers y Demi Lovato retornarán como productores junto a un nuevo elenco juvenil para volver a conquistar los corazones de sus fanáticos.