¡Entre lágrimas! Reconocida actriz confirma su DIVORCIO tras 14 años de matrimonio

La reconocida actriz no pudo evitar quebrarse al confirmar su divorcio tras 14 años de matrimonio. La artista, de 50 años de edad, reveló que se enteró de que su esposo interpuso la demanda para dar por finalizado su relación, durante una cena familiar y gracias a un mensaje.

Actriz se enteró de su divorcio durante la cena

El mundo del espectáculo internacional se encuentra en conmoción tras la noticia. La protagonista de 'La fea más bella', la famosa actriz mexicana, Angélica Vale, atraviesa un difícil momento en su vida familiar, pues bien, su esposo, Otto Padrón, presentó la demanda de divorcio ante una corte de California, bajo la causal de "diferencias irreconciliables".

La querida actriz y comediante, conocida por su papel de 'Leticia Padilla', reveló entre lágrimas, en su programa radial 'La Vale Show', que se enteró del curso legal que tomó el padre de sus dos hijos, cuando estaban en una cena familiar y gracias a publicaciones en redes sociales.

Angélica Vale confirmó que la noticia era cierta y la tomó por sorpresa. Asimismo, destacó que ya estaban separados y no vivían juntos desde abril del 2025, sin dar mayores detalles de por qué acabó su historia de amor.

"Es cierto que me estoy separando, es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa. Yo me enteré de que Otto Padrón... de que el papá de mis hijos puso, eh, la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos. Así fue como me llegó la noticia, por un mensaje", expresó, entre lágrimas.

Angélica Vale llora al anunciar su divorcio.

Angélica Vale preocupada por sus hijos

Seguidamente, la actriz explicó que su esposo la llamó el viernes para decirle que iba a iniciar el proceso y ella aceptó. Asimismo, resaltó que espera que su divorcio sea en los mejores términos no solo por ella, sino especialmente y prioritariamente por sus dos hijos.

En ese marco, pidió el respeto a la decisión por muy dolorosa que sea y que toda esta situación esté libre de escándalos que puedan dañar a sus pequeños niños, frutos de su matrimonio con Otto Padrón.

"Sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos, porque vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa. ¿Por qué? Porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos", puntualizó.

💔 DESTROZADA CONFIRMA DIVORCIO: Entre lágrimas, ANGÉLICA VALE reveló que se enteró al mismo tiempo que todos, cuando la noticia ya había salido 😢



OTTO PADRÓN presentó la demanda una semana antes de su cumpleaños... mañana ANGÉLICA cumple 50 AÑOS 😨



No viven juntos desde abril... pic.twitter.com/th202811ba — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 10, 2025

Detalles de la demanda de divorcio

Finalmente, Angélica Vale sostuvo que no pensaba que una situación así podría tocarle vivir y precisamente una semana antes de su cumpleaños número 50. A su vez, se disculpó, alegando que "falló", al no compartir antes la noticia de su separación, pero reiteró que fue "por el bien de mis hijos".

Entre las solicitudes aparentemente presentadas por Otto Padrón se encuentran las siguientes: "Solicito que los honorarios y costos de abogado a cargo del demandado (Angélica Vale Padrón)", según 'Las Top News'. También estaría pidiendo "la custodia legal compartida y que se emitan órdenes adicionales con varios días de antelación a cualquier cambio de residencia previsto para los menores".

Sin lugar a dudas, Angélica Vale no atraviesa el mejor momento familiar. La actriz mexicana confirmó su divorcio y aseguró que no dará más detalles a la prensa sobre por qué acabó su matrimonio con Otto Padrón.