"Hachiko" regresa a los cines peruanos para conmemorar su 15 aniversario: mira AQUÍ desde cuándo podrás verla

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Hay películas que se recuerdan por sus grandes escenas, pero otras permanecen en la memoria por las emociones que despiertan. Ese es el caso de Hachiko, el drama protagonizado por Richard Gere que regresa a los cines peruanos este 8 de octubre después de 15 años para que el público vuelva a vivir una historia que ha conmovido a espectadores de distintas edades.

"Hachiko": la historia que sigue emocionando a generaciones

La cinta está inspirada en la historia real de Hachiko, un perro de raza akita que vivió en Japón y acompañaba a su dueño, el profesor Hidesaburo Ueno, hasta la estación de Shibuya. Cada día, el animal regresaba al lugar para recibirlo cuando volvía del trabajo.

Sin embargo, la rutina cambió cuando Ueno falleció repentinamente. A pesar de su ausencia, Hachiko continuó acudiendo a la estación durante años, esperando el regreso de su compañero. Su comportamiento conmovió a quienes transitaban por la zona y convirtió al perro en un símbolo de fidelidad que trascendió las fronteras japonesas.

La adaptación cinematográfica llevó esta historia a nuevas generaciones y consolidó su lugar entre las películas familiares más recordadas por su carga emocional. Su regreso a la pantalla grande ofrece la oportunidad de experimentar nuevamente sus escenas en el cine, así como de descubrir por primera vez una historia cuyo mensaje continúa vigente.

Miraflores también recuerda al perro más leal de Japón

El legado de Hachiko no se limita a las salas de cine ni a las calles de Tokio. Su historia también tiene un espacio en Lima, donde una estatua ubicada en el Parque Shibuya de Miraflores mantiene vivo el recuerdo del emblemático perro japonés.

El monumento se ha convertido en un punto de referencia para vecinos, familias y personas que sienten un especial cariño por los animales. Su presencia permite acercar al público peruano a una historia nacida al otro lado del mundo y recordar el vínculo que puede formarse entre los seres humanos y sus mascotas.

La figura de Hachiko representa una lealtad que va más allá de la presencia física y que permanece incluso después de una pérdida. Por ello, su historia continúa conectando con personas de distintas generaciones y culturas.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde Miraflores, se dio la inauguración del Parque Shibuya. El establecimiento cuenta con una estatua de Hachiko, el famoso perrito recordado por su infinita lealtad a su dueño. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

El aniversario número 15 de la película también invita a reflexionar sobre la importancia de los animales en la vida cotidiana y sobre los recuerdos que dejan en sus familias. Para quienes ya vieron la cinta, su retorno representa una oportunidad para revivir aquellas emociones; para los nuevos espectadores, será el primer encuentro con un relato que ha marcado a millones de personas.