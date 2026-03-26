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Invitado de lujo: Actor Alexander Garfin, de Superman & Lois, estará en Lima para el Día del Cómic Festival

Desde el 30 de abril al 3 de mayo del 2026, el Día del Cómic Festival contará con lo mejor de la cultura popular en Lima teniendo como invitado a uno de los protagonistas de la serie Superman & Lois.

Alexander Garfin será el invitado estelar en el Día del Cómic Festival.
Alexander Garfin será el invitado estelar en el Día del Cómic Festival. (Difusión)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 26/03/2026

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En los últimos años, famosos actores de Hollywood han visitado nuestro país para ser parte de diversos eventos y convenciones que celebran la cultura popular, el animé, el cine y otros. Una muestra de ello es que el actor Alexander Garfin, conocido por su papel en Superman & Lois, llega como invitado internacional del Día del Cómic Festival, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo del 2026 en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María.

Fans podrán compartir con Alexander Garfin

El público podrá participar en sesiones de fotos, autógrafos y encuentros con él, en uno de los eventos más esperados del calendario geek. El artista ha alcanzado reconocimiento global por interpretar a Jordan Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane. Su personaje propone una mirada distinta del universo de Superman, centrada en el crecimiento de un joven que empieza a descubrir sus poderes y a lidiar con el peso de ese legado. 

Su actuación ha sido clave para darle una dimensión más emocional y contemporánea al mito, lo que le valió una nominación a los Saturn Awards.

Antes de volar por Metrópolis, el joven de 22 años también destacó en el cine animado al prestar su voz a Linus van Pelt en The Peanuts Movie, película basada en los personajes de Charlie Brown y Snoopy. Este trabajo le permitió alcanzar reconocimiento en otro registro y le valió una nominación a los Annie Awards, uno de los premios más importantes de la animación a nivel mundial.

Alexander Garfin será el invitado estelar en el Día del Cómic Festival.
Alexander Garfin será el invitado estelar en el Día del Cómic Festival.

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Alexander Garfin y sus otras facetas

La actuación no es el único talento del actor ya que también es compositor con más de cien canciones escritas, pianista y domina el idioma japonés. A ello se suma su participación en iniciativas vinculadas a Naciones Unidas, donde colabora en proyectos relacionados con el cambio climático.

Su llegada forma parte de la programación internacional del Día del Cómic Festival, evento que reunirá durante cuatro días a figuras del cine, la televisión, el cómic y la cultura pop en un mismo espacio. La propuesta incluye experiencias interactivas, exhibiciones temáticas y actividades para públicos de todas las edades.

El festival también tendrá la presencia de invitados internacionales vinculados a series, franquicias y producciones que han marcado a distintas generaciones como Yo soy Betty, la fea; Power Rangers Ninja Storm y Saint Seiya: The Hades Chapter.

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En resumen, el actor Alexander Garfin, protagonista de la serie Superman & Lois, visitará Lima para ser parte del Día del Cómic Festival a realizarse entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

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