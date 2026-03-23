Muere querida ACTRIZ tras una larga lucha contra el cáncer: Seguidores lamentan su pérdida

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo y de la televisión se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una querida actriz a los 51 años de edad tras su lucha contra el cáncer de mama. Amigos y seguidores le dan el último adiós con emotivos mensajes.

Actriz fallece a los 51 años: ¿De quién se trata?

Una nueva pérdida ha generado conmoción en el mundo artístico, precisamente en Hollywood. El domingo 22 de marzo se confirmó el fallecimiento de una querida actriz que formó parte del elenco de series famosas como 'Supernatural', 'Smallville', 'IZombie': se trata de Carrie Anne Fleming, quien se consolidó en la televisión y teatro.

La noticia fue dada a conocer por su representante y validado por su compañero de actuación Jim Beaver al medio 'Variety'. De acuerdo a lo señalado, la actriz canadiense perdió la vida a los 21 años el pasado 26 de febrero en Sídney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de su lucha contra el cáncer de mama.

Fue hasta este domingo que se dio a conocer el deceso, alegando que los familiares de Carrie Anne Fleming pidieron poder vivir su duelo en el entorno más íntimo posible lejos de los reflectores. Hasta el momento, no se ha dado más declaraciones sobre la muerte de la actriz de Hollywood.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Carrie (...) A pesar de nuestro corto tiempo juntos, la hemos conocido como una fuerza de la naturaleza, positiva, con sentido del humor y siempre tranquila; estamos muy agradecidos de haberla conocido, la extrañaremos inmensamente", señaló Integral Artists en Instagram.

Actriz de 'Supernatural' luchó contra el cáncer

El actor Jim Beaver quien trabajó junto a Fleming en 'Supernatural' le dedicó un tierno mensaje de despedida tras saber de su muerte. "Carrie Anne Fleming fue elegida como mi esposa en Supernatural en mi quinta temporada en el show. Me enamoré de ella, y lo hice pocos segundos después de conocerla. (...) El jueves perdí a Carrie por la misma enfermedad. Nunca pensé que mi corazón se podía romper tan mal más de una vez", expresó en Facebook.

¿Quién fue Carrie Anne Fleming? Trayectoria

Carrie Anne Fleming nació el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia. Más adelante asistió a la escuela secundaria Mount Douglas en Victoria, Columbia Británica, y estudió teatro en el Kaleidoscope Theatre y en la Kidco Theatre Dance Company de la misma ciudad.

Con una trayectoria de más de tres décadas en cine y televisión, Fleming logró hacerse un hueco en la industria, especialmente en el género fantástico y de terror. Sobresalió con su papel de Karen Singer en la serie 'Supernatural'. A lo largo de su carrera también formó parte del elenco de producciones como Supergirl, The L Word, The 4400, Continuum o Stargate SG-1.

En el cine formó parte de películas como Good Luck Chuck o Married Life, The Unauthorized Full House Story y en varios programas de terror, como The Tooth Fairy y Bloodsuckers.

Jim Beaver lamenta la muerte de Carrie Anne Fleming, actriz de "Supernatural".

Tras desarrollar una carrera de más de tres décadas en cine y televisión, Carrie Anne Fleming falleció a los 51 años tras su lucha contra el cáncer, según confirmó su agencia. La noticia dejó desconcertados a amigos, familiares y compañeros de actuación en Hollywood.