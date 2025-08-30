Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio para este 30 de agosto?

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar tiene una gran importancia económica tanto a nivel nacional como internacional. Su valor afecta directamente a diferentes sectores de la economía y puede tener impacto en tu vida diaria, por ello, te revelamos su tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este sábado, 30 de agosto.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

Si buscas cambiar dólares en este feriado, 30 de agosto, que conmemora el 'Día de Santa Rosa de Lima', en casas de cambio informales es importante saber cuáles son las fluctuaciones que tiene esta divisa; por ello, te revelamos lo que señala la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Compra: S/3.530

S/3.530 Venta: S/3.540

También puedes consultar la cotización del dólar en el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. Sin embargo, ten en cuenta que con el paso de las horas, esta cifra puede variar.

Tipo de cambio en principales bancos del país

La evolución del tipo de cambio en el mercado peruano responde a múltiples variables económicas y políticas. Entre los principales factores que inciden en su comportamiento destacan la política monetaria aplicada por el BCRP, los movimientos de capital extranjero y la confianza de los inversionistas frente al entorno político nacional.

En ese contexto, te presentamos la cotización del dólar estadounidense para este sábado, 30 de agosto, en los principales bancos del país, ¡toma nota!

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.523 3.540 INTERBANK 3.490 3.585 BBVA 3.432 3.611 SCOTIABANK 3.508 3.548 BANCO DE LA NACIÓN 3.480 3.600 BANCO PICHINCHA 3.490 3.570

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.545

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web de SUNAT y estas son las entidades para conocer el precio del dólar:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este sábado, 30 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio durante la festividad por Santa Rosa de Lima.