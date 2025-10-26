RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lleno de emociones

Con golazo de Mbappé: Real Madrid venció 2-1 a Barcelona y se afianza como único líder de LaLiga de España

Luego de 4 derbis sin poder ganar, Real Madrid volvió a la senda del triunfo ante Barcelona sacándole 5 puntos de diferencia. Yamal y Vinicius Jr. se cruzaron sobre el final.

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/10/2025

Este domingo 26 de octubre, el mundo del fútbol volvió paralizarse gracias al esperado duelo protagonizado entre Real Madrid y Barcelona jugado en el Santiago Bernabéu. Luego de 90 minutos de mucha emoción, la victoria fue para los dirigidos por Xabi Alonso con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Primer tiempo de infarto

Durante los días previos a este partido, la prensa deportiva española y mundial aguardaba por un enfrentamiento que tendría al campeón del mundo francés como protagonista de un lado y a Lamine Yamal del otro.

Sin embargo, el joven español volvió a demostrar que sus temas extrafutbolísticos mermaron su condición física por lo que su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Todo lo contrario fue el caso de Kylian Mbappé, quien fue una de las figuras en la primera parte ya que convirtió el primer tanto, pero tras revisión del VAR este fue anulado.

Sin embargo, sobre el minuto 22, el ex PSG finalmente abrió la cuenta tras una gran asistencia de Jude Bellingham haciendo estallar a los 80 mil asistentes que llegaron hasta el Santiago Bernabéu. No obstante, la alegría duró solo unos minutos ya que Fermín anotó la igualdad para Barcelona tras una serie de toques.

Pero todo estaba predestinado para que el local se vaya al descanso con una victoria ya que a través de la pelota parada logró la segunda anotación a través de Bellingham quien solo tuvo que empujar el balón ante la salida de Wojciech Szczęsny.

Segundo tiempo sin reacción para la visita

Pese al resultado adverso, el alemán Hansi Flick mandó a los mismos jugadores que terminaron la primera parte para cambiar la historia del mismo en la complementaria. Al igual en que los 45 minutos iniciales, el VAR y las decisiones arbitrales fueron protagonistas en el segundo tiempo en un encuentro que se iba cargando de tensión.

Los catalanes intentaron de todas las maneras posibles alcanzar la igualdad, pero en cada uno de sus ataquen chocaban contra la defensa blanca que no concedió ningún tipo de ventaja en este cotejo.

Los encontrones llegaron sobre el final del duelo ya que Pedri fue expulsado en el 91 tras una dura falta contra Bellingham. Tras el pitazo final, Dani Carvajal le hizo unos gestos a Lamine Yamal por lo que un conato de bronca se originó y contó con la participación de un Vinicius Jr. que también fue otro de los protagonistas de esta jornada.

De esta manera, Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en una nueva edición del clásico español con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

