António Guterres sobre ataque de EE. UU. en Venezuela: "Sienta un precedente peligroso"

Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas António Guterres, detalló que se encuentra sumamente alarmado por el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Preocupado por escala den Venezuela

A través de una publicación de la ONU, se dio a conocer las declaraciones del portavoz sobre la posición del Secretario General, pues lo consideró como una acción que tiene implicaciones preocupantes para la región.

"Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso. El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", declaró.

Asimismo, indicó que se encuentra preocupado porque no se haya respetado las normas de derecho internacional. En ese sentido, hizo un llamado a los actores en Venezuela a participar de un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.

Estados Unidos gobernará Venezuela

En un pronunciamiento tras lo sucedido en Venezuela durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Donald Trump consideró que ninguna otra nación en el mundo podría lograr lo que realizó Estados Unidos. Detalló que al momento del bombardeo, las luces en Caracas se fueron debido al control que obtuvieron sobre el régimen.

Aseguró que durante la intervención en Venezuela ningún efectivo militar se perdió, pues estaban preparados con helicópteros y barcos para las acciones. Respecto a qué sucederá con la dirección de dicho país, señaló que Estados Unidos se encargará.

"Vamos a gestionar el país, queremos una transición segura y adecuada, no queremos vernos arrastrados una situación donde alguien llega y volvamos a ver un gobierno como el que hemos visto los últimos años, así que nosotros vamos a administrar el país hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura y adecuada, debe ser así porque de eso se trata", señaló.

Aseguró que Estados Unidos busca paz y justicia para la población venezolana, lo que incluye a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en EE. UU. y otros países, pero desean regresar a su país.

Tras revelar que Estados Unidos va a gobernar Venezuela, detalló que se está formando un equipo con ciudadanos venezolanos, consideró que actualmente no hay quien asuma la presidencia.

En ese contexto, Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el funcionario se encuentra preocupado por la escalada entre Estados Unidos y Venezuela.