No la considera idónea

Trump cuestiona capacidad de María Corina Machado para liderar Venezuela: "Sería muy difícil, no cuenta con apoyo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que tras la captura de Nicolás Maduro, María Corina Machado no podría liderar Venezuela.

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026

Luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Celia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que María Corina Machado no estaría en las condiciones para liderar Venezuela en estos momentos.

Donald Trump se pronuncia sobre María Corina Machado 

En una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense no ha querido mencionar explícitamente a la líder de la oposición, María Corina Machado, ni al candidato presidencial venezolano, Edmundo González, como posibles reemplazos de Maduro Moros.

"Vamos a tener a un grupo de personas que lo administren hasta que pueda volver a funcionar, generar mucho dinero para la gente y brindar a los venezolanos una excelente forma de vida", sostuvo en primer lugar.

Bajo esa premisa, el jefe de Estado de EE.UU. expresó serias dudas sobre la acreedora del premio Nobel de la Paz 2025 debido a que considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población venezolana y reveló que no ha tenido contacto con ella.

"Es una mujer agradable, pero creo que sería muy difícil para ella ser líder, no cuenta con todo el apoyo y el respeto del país. Si Estados Unidos termina administrando Venezuela no nos costaría nada porque el dinero generado por el petróleo sería sustancial, queremos seguridad, queremos tener de vecinos a países que no estén acogiendo a nuestros enemigos de partes del mundo, queremos reconstruir", manifestó.

María Corina Machado habla sobre captura de Maduro

Previamente a la comparecencia de Donald Trump, María Corina Machado publicó un comunicado mediante sus redes sociales respecto a la intervención militar de Estados Unidos que logró la caída de Maduro.

"Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", señaló en su misiva pública.

Adicionalmente, subrayó que la lucha por años "ha valido la pena".  y que hoy se encuentran preparados "para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder". "Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática", acotó.

Pronunciamiento de María Corina Machado en redes sociales
Pronunciamiento de María Corina Machado en redes sociales

Temas relacionados captura Donald Trump Estados Unidos Maria Corina Machado Nicolás Maduro Venezuela

