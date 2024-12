Reconocido influencer fue hospitalizado de EMERGENCIA tras sufrir un accidente

Un reconocido tiktoker e influencer dejó en shock a más de uno de sus fieles seguidores tras revelarse que tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente. Su pareja confirmó la noticia a través de las redes sociales.

Jorge Iván Hernández Ramírez, más conocido como Sonrixs, compartió un video desde el hospital, en sus redes, dando a conocer que fue sometido a una cirugía de emergencia. De acuerdo a los reportes, el mexicano tuvo un incidente que lo llevó a ser intervenido.

Desde la cama de hospital y con el brazo enyesado, Sonrixs pidió a sus fans mantener la calma, sin revelar qué le pasó realmente o el grado del accidente que lo llevó a complicar su estado de salud.

"Me van a operar. Y es que pasó todo tan rápido que aún no logro procesar. Quería comentarles porque estar aquí es mi día a día; grabar y leerlos. Quería comunicárselos porque no voy a estar aquí unos días. Pero sé que todo va a estar bien", expresó el influencer.