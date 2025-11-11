Michael Jackson continúa siendo el 'Rey del Pop': El artista logró histórica hazaña con 'Thriller'

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Han pasado 16 años de la muerte de Michael Jackson y pese a ello es un artista que continúa cosechando nuevos logros. Recientemente se conoció que el 'Rey del Pop' se convirtió en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 durante seis décadas distintas tras el regreso de 'Thriller' a las listas de Billboard.

Michael Jackson hace historia

Uno de sus temas más emblemáticos, "Thriller", y que se ha convertido en un clásico de las noches de los muertos así como en un ícono de la historia musical ha sido el responsable de que el intérprete de Estados Unidos consiga otro récord en su carrera profesional, pese a llevar muerto desde 2009.

El tema ocupaba el puesto 32 en la cartelera Billboard, no obstante, dio un salto hasta el puesto 10 de la nómina esta semana, impulsado en parte por la festividad en Halloween, por su escucha frecuente y también por la publicación del tráiler oficial de la película 'Michael', que reconstruye la vida del artista.

De esta manera, la clásica canción del intérprete de 'Billie Jean', se ha posicionado en el número 10 del Billboard Hot 100, siendo su primer top 10 de esta década. Con tal logro, el cantante se convirtió en el primer artista que ha estado presente en dicha ubicación en seis décadas distintas.

Y le arrebata tal disitinción a quien hasta ahora ostentaba Andy Williams que alcanzó colarse en el top 10 de ventas en cinco décadas diferentes (1950, 1960, 1970, 2010, 2020), hasta su fallecimiento en el 2012, la última vez por la vuelta a las carteleras de su clásico tema navideño "It's the Most Wonderful Time of the Year".

Una carrera en el top de ventas

Michael Jackson tenía apenas 11 años en 1969 cuando logró su primer éxito musical en el top 10 con el tema "I Want You Back", cuando formaba parte de la agrupación The Jackson 5 junto a sus hermanos. Desde allí, cabe precisar que, el récord solo toma en cuenta cuando el artista se convirtió en solista y llegó entrar al top 10 con "Got to be there", en noviembre de 1971.

En total, el artista de Estados Unidos logró que 30 de sus éxitos se ubiquen en el top 10, de los cuales 13 se ubicaron primeros siendo 'Thriller' la canción que más semanas ha aparecido en el Top 100 de Billboard, con 26.

En síntesis, pese a estar muerto desde 2009, Michael Jackson sigue cosechando éxitos y se convirtió en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en 6 décadas distintas.