¿Soda Stereo prepara nuevo proyecto?: Banda argentina reactivó su web con un video y sorprende a fanáticos

Si hay una banda que marcó un antes y un después en la escena del rock de América Latina es sin duda alguna Soda Stereo. La banda argentina formada en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti ha sorprendido a su legion de fanáticos debido a que recientemente se ha reactivado su página web.

La website de la destacada agrupación de Argentina se reactivó este viernes 19 de septiembre, al ingresar a ella se visualiza una pantalla de televisión mal sintonizada lo que ha despertado el interés de las personas que por muchos años esperan novedades de la banda.

Cabe resaltar que, el bajista Zeta Bosio no se ha pronunciado al respecto del audiovisual. De igual manera, el baterista Charly Alberty tampoco ha hablado de lo publicado en el sitio oficial de Soda Stereo. Además, en las redes sociales de Gustavo Cerati no hay ningún post que esté relacionado a ello.

Sin embargo, en la cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) de la legendaria banda se publico el link que dirige directamente a su sitio oficial digital. Hasta el momento el citado post ya cuenta con 28 mil visualizaciones.

Por su parte, los seguidores del trío rockero han expresado una serie de probabilidades de lo que significaría esta inesperada actualización de la página web del grupo intérprete de "En la ciudad de la furia".

Un sector de la fanaticada 'sodera' considera que la reactivación de la website se da porque publicarán el tema inédito "Dime Sebastián" compuesto por Gustavo Cerati y que fue descubierto por los miembros sobrevivientes Zeta Bosio y Charly Alberti el año pasado. Dicha grabación data de los inicios musicales de los años 80 de Soda Stereo.

"¿No se podrá llevar el DVD de la gira 'Me verás volver' a una mejor calidad?", "La nave vuelve a partir", "Qué lindo", "¡Se viene algo!", "¿La canción inédita?", "Ojalá una gira con Benito Cerati cantando", "Emoción", "¿Qué están cocinando?", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de Soda Stereo.

