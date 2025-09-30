Soda Stereo vuelve en 2026: Tras agotar las primera fechas en Argentina, su retorno al Perú es inminente

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lo volveremos volver. Tras casi dos semanas de mensajes expectantes en sus redes sociales, la banda argentina Soda Stereo anunció sus cuatro primeras presentaciones para el 2026. El espectáculo (se habla también de una gira Latinoamericana) ha sido denominada como Soda Stereo Ecos y contará con la "presencia", a través de la tecnología, de Gustavo Cerati, fallecido en septiembre del 2014.

En menos de 24 horas del anuncio oficial, la "trilogía del rock en español" agotó las entradas para los shows que brindará en Buenos Aires los días 21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4 y 6 de junio, para esta última fecha, las entradas están a la venta desde este martes 30 de septiembre.

¿Cómo se realizarán las presentaciones?

De acuerdo a los transcendido por la Revista Rolling Stones Argentina, las presentaciones que darán Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bossio estarán inspiradas en el espectáculo inspirado en el ABBA Voyage (2022) que el cuarteto sueco ofreció mediante avatares.

Se estima entonces, que 'Gus' estará al mando de la banda con su voz y tocando guitarras, con registros grabados durante las últimas giras del grupo, allá por 1997 y 2007. "Gustavo ya no está y creemos que esta es la mejor forma de mostrarle a las nuevas generaciones que nunca vieron a Soda la potencia de esta banda tan querida por todos", señalan desde la producción de la agrupación.

Esta es la tercera vez que se reúnen los músicos argentinos desde el fallecimiento de su líder. En 2017 se reunieron para dar vida al Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil y entre 2020 y 2021 presentaron Gracias Totales, un performance que incluyó una gira por Latinoamérica con la presencia de artistas invitados, algo que, para Soda Stereo Ecos no habrá, serán ellos solos.

¡Atentos en Perú!

Para nada es un secreto que el Perú fue un país más que importante para la internacionalización del grupo. En noviembre de 1986, los músicos argentinos llegaron por primera vez a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Arequipa, Trujillo y Lima, en 2026 también harían lo propio.

En sus sus redes sociales, Soda Stereo pidió "estar atentos" a sus fanáticos de Perú, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España. El anuncio de vuelta al Perú desde marzo del 2020 es casi inminente.

Entradas a la venta en https://t.co/JPMElCyicK con todos los medios de pago. Tarjetas de crédito Visa @bancogalicia, 6 cuotas sin interés.



Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España.....estén atentos!#SodaStereo — Soda Stereo (@sodastereo) September 30, 2025

Quienes estuvieron en cualquiera de las presentaciones del 8 y 9 de diciembre de 2007 en el Estadio Nacional, como parte de la gira Me Verás Volver, puedan dar fe que Gustavo, Charly y Zeta se entregaron de inicio a fin a sus fanáticos peruanos. La última vez de Cerati en Lima sería en abril del 2010, en el Estadio San Marcos, en el marco de su última gira en vida Fuerza Natural.

El retorno de Soda Stereo revoluciona la industria desde ahora en Argentina, su esperado y vanguardista retorno para la región se conocerá en los próximos días.