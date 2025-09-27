FILO llega a Piura: gastronomía, música y tradición en un solo lugar este 18 de octubre

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Piura se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Este sábado 18 de octubre, el prestigioso festival FILO aterriza en el Fundo Stewart con una propuesta que celebra la riqueza de la cocina peruana en todas sus formas, combinando lo mejor de la tradición con propuestas innovadoras que sorprenden y conquistan paladares. Las entradas a precios populares están disponibles con cualquier medio de pago.

Homenaje a la identidad culinaria

FILO, conocido por reunir lo más destacado de la gastronomía nacional en un solo espacio, organiza por primera vez este encuentro en Piura, ciudad que destaca por su fuerte identidad culinaria y su aporte histórico a la cocina del norte del Perú. El evento busca rendir homenaje a esa herencia gastronómica, al tiempo que ofrece una plataforma para nuevas fusiones y creaciones que reflejan la evolución de la cocina peruana.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluirá platos típicos como el tradicional seco de chabelo, distintos ceviches, anticuchos carretilleros, y la clásica sopa de novios, así como opciones contemporáneas como el chancho acevichado, el mostrito peruanazo, la leche de tigre ahumada, y preparaciones de cocina nikkei al wok. Además, no faltarán propuestas más urbanas y casuales como hamburguesas y sánguches preparados con ingredientes locales y técnicas modernas.

Festival FILO llega a Piura

Restaurantes participantes

El festival contará con la participación de reconocidos restaurantes de Piura y otras regiones del país. Entre ellos destacan: Filomeno, Piqa, Tao, La Cholita Cataquense, Picantería Mixtura, La Predegaleña, El Nuevo Ajicito, Samaka, Puerto Madero, El Tambo, Festa, Norte, Boycott y El Chalán. Cada uno presentará una selección especial de platos para esta ocasión, en un recorrido de sabores pensado para todo tipo de público.

Como parte de su propuesta integral, FILO Piura incluirá también una potente agenda musical. En el escenario principal se presentarán artistas de gran convocatoria como Armonía 10, ícono de la cumbia peruana; DJ Peligro, con sus mezclas urbanas y festivas; De la Kaye, La Vieja y Playback, que aportarán energía y variedad musical para complementar la experiencia.

Este evento es una oportunidad para destacar a Piura no solo como un destino turístico, sino también como una de las ciudades con mayor tradición gastronómica del Perú, reconocida por su autenticidad, el uso de ingredientes locales y una herencia culinaria que ha sido transmitida de generación en generación.

Entradas y beneficios

El ingreso al festival estará abierto al público a precios populares y se aceptarán todos los métodos de pago, facilitando así el acceso a una experiencia pensada para compartir en familia, con amigos o en pareja. El Fundo Stewart ha sido elegido como escenario por su amplitud y encanto natural, ideal para una jornada donde el sabor, la música y la cultura se viven al máximo.

Este 18 de octubre, Piura vivirá una auténtica fiesta para los sentidos con la llegada de FILO. Un evento imperdible que reúne lo mejor de nuestra cocina, nuestra música y nuestra identidad en un solo lugar. Las entradas ya se encuentran en Joinnus a un cómodo precio de S/30, y en caso de comprar con método de pago BCP acceden a 2x1 en entradas.