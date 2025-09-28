Soda Stereo alista anuncio para este lunes 29 de septiembre: "Los ecos de algo nuevo se aproximan"

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¿Los veremos volver? A casi 18 años del inicio de su histórica gira "Me Verás Volver", la banda argentina de rock Soda Stereo prepara un inminente anuncio para sus millones de fans para este lunes 29 de septiembre.

Un nueva señal apareció la tarde de este domingo 28 de septiembre en sus redes sociales. Un video con la introducción en la voz de Gustavo Cerati con la frase: "Llegó la hora, el minuto, el segundo, el instante", más una invitación a visitar su página web confirma el secreto a voces que se viene hablando desde el último mes, el trío, de alguna u otra manera, vuelve sí o sí.

Conteo regresivo para el anuncio definitivo

La sorpresa fue mucho más impactante para los 'soderos', en la página web de Soda Stereo aparece un cronómetro, el cual empezó a girar dese las 2:30 p. m. (hora peruana) , 4:30 p. m. (hora argentina).

"LOS ECOS DE ALGO NUEVO SE APROXIMAN... SUSCRIBITE Y DESCUBRILO ANTES QUE NADIE", menciona la plataforma, invitando a los seguidores del grupo argentino a ingresar a su correo electrónico para recibir el esperado anuncio.

Cuenta regresiva para el anuncio de la banda argentina Soda Stereo.

Como era de esperarse y tal como viene ocurriendo en las últimas semanas, las cuentas de Instagram y TikTok de Gustavo, Zeta y Charly replicaron el video de la cuenta principal del grupo, el cual, por coincidencia, marcó el inicio del último concierto de la agrupación el 20 de septiembre 1997 en el estadio de River Plate. Luego de la frase introductoria, el show empezó con el clásico "En la ciudad de la furia".

Soda y su vínculo con el Perú

Para nada es un secreto que el Perú fue un país más que importante para la internacionalización del grupo. En noviembre de 1986, los músicos argentinos llegaron por primera vez a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Arequipa, Trujillo y Lima.

Soda Stereo tenía una deuda pendiente con el país, puesto que, no incluyeron al Perú en su gira de despedida de 1997. Diez años después, Cerati no dudó en poner dinero (se habla de un millón de soles) para tocar nuevamente con su banda en Lima y así fue para el deleite de su fiel público.

Quienes estuvieron en cualquiera de las presentaciones del 8 y 9 de diciembre de 2007 en el Estadio Nacional puedan dar fe que Gustavo, Charly y Zeta se entregaron de inicio a fin a sus fanáticos peruanos, saldando la deuda con su comunidad 'sodera' del país. La última vez de Cerati en Lima sería en abril del 2010, en el Estadio San Marcos, en el marco de su última gira en vida "Fuerza Natural".

Pese a que el 4 de septiembre cumplió 11 años de fallecido, el recuerdo de 'Gus´ sigue presente en sus canciones, letras y melodías. La banda volvió sin él en 2017 y el 2020 con los espectáculos del "Cirque du Soleil" y la gira "Gracias Totales", respectivamente, ¿Habrá una nueva ocasión? Toca esperar unas horas.