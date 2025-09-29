Lewis Hamilton da el último adiós a su perrito Roscoe, tras su fallecimiento: "La decisión más difícil de mi vida"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, despidió con profunda tristeza a su perrito Roscoe, quien falleció tras una ardua batalla con un cuadro de pulmonía por el que fue hospitalizado y permaneció en estado de coma.

Lewis Hamilton se despide de su mascota

El automovilista británico dio a conocer la lamentable noticia mediante sus redes sociales y ha compartido un sentido mensaje para despedirse de su bulldog, admitiiendo que fue difícil dejarlo partir a la eternidad.

Este 29 de septiembre, Hamilton recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un compilado de fotografías junto a su perrito Roscoe. "Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final", escribió en la descripción del post, el corredor de auto de la escudería Ferrari.

En consiguiente, Lewis Hamilton resaltó sentirse "muy agradecido y honrado" por compartir su vida al lado de un mascota con "un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo". Además, de expresar que fue la "mejor decisión" traer a Roscoe a su vida.

En su escrito, el piloto calificó el fallecimiento de su mascota como "una de las experiencias más dolorosas" que ha vivido."Tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado", añadió.

"Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre en mis brazos", concluyó Hamilton.

Roscoe padeció de una pulmonía

El último jueves 25 de septiembre, el siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, reveló en su cuenta de Instagram, que su buldog se encontraba en estado grave.

"Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban y durante el proceso su corazón se paró", narró el deportista.

Además, aquella vez añadió que los médicos lograron que el corazón de su mascota volviera a latir y que se encuentraba en coma. Asimismo, manifestó que el estado de salud era reservado."No sabemos si despertará", añadió Lewis Hamilton.

Como vemos, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, vive un difícil momento debido al fallecimiento de su perrito Roscoe, tras batallar por un fuerte cuadro de pulmonía.