¡Perú es clave! John Cena junto a actores de la serie 'Peacemaker' se lucen con chullo: "Protégete del frío"

'Peacemaker' superó todas las expectativas y ayudó a cimentar a James Gunn como uno de los mejores elementos del mundo de los superhéroes en el cine y las series. Su serie en solitario, transmitida en HBO Max, es sinónimo de éxito. Recientemente, protagonistas de la serie sorprendieron al lucirse junto a un chullo peruano.

Actores de 'Peacemaker' se lucen con chullo peruano

Mediante una publicación de en su cuenta oficial de Instagram, HBO Max Latinoamérica, sorprendió a sus seguidores al compartir un carrete con unas fotografías en la que el elenco de la popular serie 'Peacemaker' tiene en sus manos el gorro andino con ojeras típico de nuestro país.

En este caso este chullo es de color beige y tiene la forma de la máscara del personaje principal que lleva por nombre el mismo que el de la franquicia de DC Cómics.

Vale indicar que, en esta oportunidad el actor protagonista de la producción televisiva, el popular luchador de la WWE, John Cena, se luce contento junto a algunos actores como Jennifer Holland, Danielle Brooks y Steve Agee, posando para las cámaras con esta pieza emblemática de la tradición andina.

"Protege del frío, sube el estilo y siendo sinceros... es un chullo que manda", se lee en la publicación de HBO Max Latinoamérica, en la que también aparece el reconocido cineasta y guionista James Gunn, la mente maestra detrás de Peacemaker.

¿De qué trata 'Peacemaker'?

Después de presentar al personaje en 'El escuadrón suicida', James Gunn decidió continuar la historia de Christopher Smith, conocido como Peacemaker, en una serie de 8 episodios escrita durante la pandemia.

En la primera temporada, Christopher pasa por todo un viaje existencial, donde recuerda la muerte de su hermano y los abusos de su padre, pero también expone a Amanda Waller, descubre quién es realmente, se convierte en un héroe de verdad que ayuda a salvar al mundo y también ayuda a su equipo a sobrevivir una invasión extraterrestre.

Mientras que en la segunda temporada, que se estrenó el pasado 21 de agosto y está compuesta por 8 capítulos, Peacemaker pasa por una crisis personal debido a que quiere convertirse en un gran héroe y unirse a la Liga de la Justicia, pero no es nada fácil y descubre una nueva dimensión en la que su vida parece mucho más perfecta.

