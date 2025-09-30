Trump asegura haber enviado un submarino nuclear a Rusia: "Es imposible de detectarlo"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 30 de setiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber desplegado un submarino nuclear de última generación al mar de Rusia. El mandatario aseguró haberse sentido amenazado por la nación euroasiática, y que en esta tecnología está más de dos décadas por delante y de su aliado China.

Un movimiento preventivo de Trump

Durante una reunión de generales en Quántico, en el estado de Virginia, el inquilino de la Casa Blanca indicó que realizó esta acción militan por precaución. Mencionó que la tecnología bélica de sus fuerzas armadas son las más avanzadas del mundo, incluso por encima que las de Moscú y Pekín.

"Recientemente, Rusia nos amenazó un poco, y envié un submarino, un submarino nuclear. El arma más letal jamás fabricada. En primer lugar, es imposible detectarlo. Estamos 25 años por delante de Rusia y China en los submarinos", aseveró.

🇺🇸🇷🇺 | LO ÚLTIMO: Trump: "Recientemente, Rusia nos amenazó un poco. Y envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás fabricada; en primer lugar, es indetectable". pic.twitter.com/APOx1NNR5g — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

No obstante, Trump señaló que ambas naciones les siguen de forma sucesiva en el ranking de estas naves subacuáticas. Precisó que están trabajando para igualar el desarrollo estadounidense, aunque de momento, es con amplitud el más fuerte entre los tres.

"Se están acercando... son un poco más débiles en lo nuclear también, pero en cinco años estarán a la par. Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua" expresó.

Despliegue de submarinos fue anunciado

En agosto último, el presidente de los Estados Unidos anunció que enviaría dos submarinos a Rusia, tras las "provocadoras" palabras del vicepresidente del Consejo de Seguridad del Kremlin, Dmitri Medvédev.

"Basándome en las declaraciones altamente provocadoras del expresidente de Rusia Dmitri Medvédev, quien ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, ordené el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas", escribió en su cuenta de Truth.

Trump's Submarine Shuffle: Russia on Notice



Did Trump really reposition nuclear submarines in response to Russian threats? UnreadWhy dives into the high-stakes game of global chess, uncovering the truth behind the headlines. From Medvedev's warnings to the U.S. military's silent... pic.twitter.com/p13RiYJCKx — UnreadWhy (@TheUnreadWhy) August 4, 2025

el funcionario ruso respondió en X, precisando que "cada ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra". Además, que a "Rusia no le importa" la conducta "teatral" del líder del Partido Republicano, quien en el pasado ya había replicado lo que publicó el expresidente ruso.

Así, Donald Trump confirmó que cumplió con su anuncio y que envió un submarino nuclear al mar de Rusia. El mandatario de los Estados Unidos respondió así, a una supuesta amenaza del país euroasiático, luego de unas presuntas palabras provocadoras del vicepresidente del Consejo de Seguridad del Kremlin, Dmitri Medvédev.