Donald Trump evalúa enfrentar cárteles venezolanos por tierra: "Vamos a vigilar muy seriamente"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que, después de atacar supuestas narcolanchas en el Caribe, su gobierno está considerando con gran seriedad la actividad en tierra de los cárteles de drogas en Venezuela, y mantiene abierta la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra el país.

EE.UU. vigilará cárteles venezolanos por tierra

Este martes 30 de septiembre tras su salida de la Casa Blanca, el mandatario norteamericano aseguró que su país monitoreará "muy seriamente"a las drogas que entren por tierra, esto en el contexto de la escalada de tensiones con Caracas, a la que acusa de liderar una red de narcotráfico.

"Veremos qué pasa con Venezuela. Ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas (...) Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra", manifestó.

Vale recordar que, Washington acusa al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de integrar la cúpula del Cártel de los Soles, organización de la cual apenas existe documentación y que, de acuerdo a la Casa Blanca estaría enviando cargamentos de droga a Estados Unidos.

Cabe resaltar que, el estado norteamericano inició un operativo cerca a las costas de Venezuela, en el que, hasta el momento, dejó cuatro embarcaciones destruidas. Tres de las cuales habrían provenido del país sudamericano. Mientras que otra, aún con destino de procedencia desconocido, fue neutralizada cuando se dirigía a República Dominicana.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Trump no descartó bombardear objetivos en Venezuela al ser preguntado por los "bancos de droga", advirtiendo que el país "ha sido muy peligroso con las drogas y otras cosas" y que evaluará actuar contra los carteles. pic.twitter.com/y6fnwv1t58 — UHN Plus (@UHN_Plus) September 30, 2025

Maduro listo para decretar estado de excepción

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y ministra de Hidrocarburos de dicho país, aseguró que ya está listo el texto que, tras firmarse, se activaría "de manera inmediata". El propósito de este decreto, que ya estaría firmado por Nicolás Maduro, le daría facultades especiales en caso de un eventual ataque de Estados Unidos. El últimos lunes 29 de septiembre, en un encuentro del Consejo Nacional, Rodríguez aseguró ello.

#ATENCIÓN La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Nicolás Maduro ya firmó el decreto para declarar estado de conmoción exterior y entrará en vigor si Estados Unidos ataca Venezuela.



Vía @ztatianarh https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/MPAMlbvfUH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2025

En tal sentido afirmó que el mencionado decreto permitiría al gobernante venezolano "tomar inmediatamente y militarmente la infraestructura de los servicios públicos y la industria de los hidrocarburos (...) para garantizar su pleno funcionamiento".

Se concluye que, este martes 30 de septiembre, en diálogo con la prensa, el presidente Donald Trump reveló que Estados Unidos está monitoreando enfrentar a los cárteles de droga provenientes de Venezuela, por vía terrestre. Ello, en medio de las tensiones con dicho país.