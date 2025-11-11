Fallece reconocido actor a los 78 años de edad: Fans lamentan su partida tras su lucha contra el cáncer

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del cine se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento de un conocido actor a sus 78 años tras una larga lucha contra el cáncer. Una gran tristeza embarga a los seguidores del veterano artista, quienes recordarán su legado.

Fallece actor de 'El sabor de las cerezas'

La industria cinematográfica sufre una lamentable pérdida. Según la agencia estatal de noticias IRNA, el protagonista de la película 'Abbas Kiarostami's Taste of Cherry' (El sabor de las cerezas) dirigida por Abbas Kiarostami, que ganó la Palma de Oro en 1997, el actor iraní Homayoun Ershadi, falleció a los 78 años este martes, 11 de noviembre, de un cáncer.

La triste noticia ha conmocionado a sus seguidores, colegas y toda la comunidad artística que lamenta profundamente su partida. No solo lo recordarán por su papel en 'El sabor de las cerezas', sino también por su participación en la película de Marc Forster, 'Cometas en el cielo' (2007), ambientada en Afganistán, que trata sobre la amistad entre dos niños que crecieron en Kabul en la década de 1970 y que luego son separados por acontecimientos mundiales.

A lo largo de su carrera, no solo conquistó al público con su inconfundible estilo, sino que también fue reconocido por su gran profesionalismo en cada una de las películas en que formó parte. Incluso, sus fans recuerdan una de sus entrevistas donde hablaba sobre cómo nació su pasión por la actuación.

"Antes de dedicarme a la actuación, fui arquitecto. Como arquitecto, canalicé mi intelecto a través de mis habilidades manuales, y como actor comencé a expresar mis ideas mediante la palabra hablada. (...) Todo empezó con «El sabor de las cerezas». Precisamente esta película me abrió las puertas del cine internacional", expresó Ershadi a 'Mediamax' en vida.

¿Quién fue Homayoun Ershadi?

Nacido en Isfahán, Irán, en 1947. Antes de dedicarse a la actuación, el intérprete iraní estudió Arquitectura en Italia y ejerció su profesión durante varios años hasta que fue descubierto por el director Abbas Kiarostami, quien lo eligió para protagonizar el filme que se llevó la Palma de Oro en 1997, 'El sabor de las cerezas', que narraba la historia de un hombre que quiere suicidarse y busca a alguien que lo entierre.

El filme le dio a conocer ante la audiencia internacional y marcó el inicio de una carrera tardía. Ershadi se había iniciado en la actuación en 1983, pero fue con este filme que alcanzó fama global.

También formó parte de producciones de Hollywood, como 'Cometas en el cielo' (2007) , 'El hombre más buscado' (2014), y tuvo una breve aparición en 'La noche más oscura' (2012), que narra la muerte de Osama bin Laden y fue nominada a un Oscar.

Casa del Cine de Irán confirmó su fallecimiento

La Casa del Cine de Irán confirmó la muerte del actor Homayoun Ershadi y ofreció sus condolencias a la comunidad artística, elogiando al veterano artista como una figura prominente del cine, el teatro y la televisión. La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, describió su fallecimiento como "triste", calificándolo de "noble y reflexivo actor del cine iraní".

Ershadi saltó a la fama internacional con su papel revelación en 'El sabor de las cerezas'

Aunque su partida deja un vacío en los corazones de sus seguidores y seres queridos, la memoria de Homayoun Ershadi continuará viva en la gran pantalla con su más destacada trayectoria artística.