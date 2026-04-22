Victoria Ruffo sorprende al hablar de la fortuna de Eugenio Derbez: "Ya pásame algo"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En unas recientes declaraciones, la reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo se volvió velozmente viral despues de dar unos comentarios acerca de la fortuna aproximada que podría tener su expareja y padre de su primer hijo, Eugenio Derbez.

El reportero del programa "Despierta América" que la abordó en la vía pública le consultó directamente por las cifras que se han revelado en diversos portales que suman aproximadamente 30 millones de dólares.

Contundentes declaraciones

Asimismo, con el tono que la caracteriza, la protagonista de exitosas novelas como, "La madrastra", mencionó que entre una mezcla de broma y sinceridad, que el actor y comediante debería pasarle algo de la millonaria suma.

"Ya pásame algo, ¡caray!, ¿no?... No es cierto", dijo entre risas.

No obstante, a diferencia de otras de sus declaraciones del pasado, Victoria Ruffo se mostró de acuerdo con el rotundo éxito de su ex pareja. Incluso respondió si imaginaba este alcance en la fortuna del padre de su hijo.

"No de que sea millonario o no sea millonario. Yo cuando lo conocí, tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado", añadió.

Inicios actorales

Dado el contexto, Ruffo y Derbez tuvieron una relación en los años noventa. Fruto de este vínculo, nació el hijo mayor de Victoria, José Eduardo Derbez.

En esta época, ambos aún tenían poco tiempo en el medio actoral, en especial Derbez, que recién iba incursionando en diferentes papeles que le dieron éxito en el futuro.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en 1989 en los foros de Televisa, durante la grabación de la telenovela Simplemente María.

Sin embargo, su separación se vio opacada por polémicas que perduraron en el tiempo y debilitaron la buena comunicación que pudieron tener.

Por esta razón, el tono de esta intervención con la prensa es alentadora y significativa luego de años viendo noticias con declaraciones contrarias. Incluso, la actriz de larga trayectoria menciona que le desea prosperidad en sus proyectos por ser el padre de su hijo.

"La verdad no me gusta que le vaya mal, además es el papá de mi hijo. Me interesa también que esté bien".

En conclusión, estos detalles no pasaron desapercibidos en redes sociales, y dejaron en claro que, con el paso del tiempo, incluso las relaciones más mediáticas pueden transformarse.

Finalmente, más allá de la respuesta de Victoria Ruffo sobre la fortuna de Eugenio Derbez, lo importante es el mensaje de conciliación y reconocimiento laboral.